Bülent Şakrak'ın acı kaybı: Erken oldu kardeşim - Son Dakika
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Bülent Şakrak'ın acı kaybı: Erken oldu kardeşim

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Oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından verdiği acı haberle yakın dostu Onur Keleş'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

27.01.2025 14:52  Güncelleme: 15:15
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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın yakın dostu Onur Keleş, hayatını kaybetti. Şakrak acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu, Instagram hesabından Keleş ile yaptığı paylaşıma "Oğlumun, kızımın aslan abisi, annemin kıymetlisi, benim kardeşim. Erken oldu. Aşk olsun... Nurda uyu aslanım. SENİ ÇOOK SEVİYORUM" notunu düştü.

Bülent Şakrak'ın acı kaybı: Sosyal medya hesabından duyurdu

Şakrak'ın paylaşımına meslektaşı Nur Fettahoğlu'ndan "Yattığı yer incitmesin…" yorumu geldi.

Bülent Şakrak\'ın acı kaybı: Erken oldu kardeşim

Nur Fettahoğlu, Bülent Şakrak, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Şakrak'ın acı kaybı: Erken oldu kardeşim - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    bizene 3 24 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE YAPALIM KONU SENMISIN SIMDI 78 CAN YANARAK KUL OLMUŞ 4 7 Yanıtla
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