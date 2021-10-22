Aşklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Soydan ve Deniz, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin yaşadıkları tartışma sonrası ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda bir AVM'de görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu gülerek geçiştirmişti.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Burak Deniz-Didem Soydan çifti bir yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı - Son Dakika Magazin