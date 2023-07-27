Burak Deniz Kök Kimdir? Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? - Son Dakika
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Burak Deniz Kök Kimdir? Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

27.07.2023 15:37

Bu haberimizde Burak Deniz Kök hakkında merak edilen detayları yanıtlıyoruz. Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa adım atmış ve birçok dizi ve filmde rol almıştır. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Deniz, yakın zamanda sevgilisi Büşra Develi ile ayrılmıştır.

Burak Deniz Kök kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Burak Deniz Kök kimdir? Ve Burak Deniz Kök kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Burak Deniz kimdir? Burak Deniz kaç yaşında, ne iş yapıyor? Burak Deniz hayatı ve biyografisi!

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2013 – 2014 yılında "Kaçak" dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisinde Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde bu kez kamera karşısına Hande Erçek ile birlikte geçmiştir.

Aynı dizide yer aldığı oyuncu Büşra Develi ile bir dönem birliktelik yaşayan Burak Deniz, yakın zamanda sevgilisi Büşra Develi ile yollarını ayırdı.

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Burak Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Deniz Kök Kimdir? Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? - Son Dakika


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