Buray, Samsun'da Sahne Aldığı Konserde Kalabalığı Coşturdu

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Buray, Samsun'da sahneye çıktığı konserde sevilen şarkılarıyla kalabalığı coşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan ünlü şarkıcı Buray Hoşsöz'ü dinlemeye on binlerce Samsunlu geldi.

Batı Park Sahne'de hayranlarıyla buluşan ünlü müzisyen Buray, Samsunlular tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Buray konserinde "Seni Sevmiyorum Artık", "Bedduam Yok", "Kış Bahçeleri" gibi onlarca hit şarkısının yanında "Çarşambayı Sel Aldı" ve "Ah Yalan Dünya" yorumlarıyla da büyük alkış aldı. - SAMSUN