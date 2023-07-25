Burçin Bildik, İlk Eşinin Ölüm Anını Anlattı - Son Dakika
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Burçin Bildik, İlk Eşinin Ölüm Anını Anlattı

25.07.2023 15:45

Oyuncu Burçin Bildik, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında ilk eşinin nasıl öldüğünü anlattı. Bildik, eşinin denizde yüzüstü kanlar içinde yatarken bulduğunu söyledi. Ayrıca, eşinin yüksek tansiyon sorunu olduğunu ve tedavi için doktora gittiklerini ancak ilaç almayı reddettiğini belirtti. Eşinin tatildeyken denizde ani bir şekilde öldüğünü ve 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat ettiğini açıkladı. Bildik, eşi öldüğü için denize girmeyi sevmediğini de sözlerine ekledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oyuncu Burçin Bildik oldu. İlk eşinin nasıl öldüğünü anlatan Burçin Bildik, "Eşim denizde yüzerken beni çağırdı. Arkamı döndüğümde eşimi kanlar içinde denizde yüzüstü yatarken buldum" dedi.

İLK EŞİNİN ÖLÜM ANINI ANLATTI

"118 80" reklam filmiyle hayatımıza giren ve "Sağ Salim" filmiyle geniş kitlelere ulaşan Burçin Bildik, ilk eşini nasıl kaybettiğini anlattı. İşinde ve özel hayatında her şeyin yolunda gittiği ve tadını çıkaracağı dönemde eşinin ölümüyle sarsıldığını söyleyen Burçin Bildik şunları anlattı;

"YÜKSEK TANSİYON SORUNU YAŞARDI"

"Zorluk da kolaylık da yan yana durur. Benim de şöyle bir sıkıntım var bu konuda. Evet, bir parlama içerisindeyim o dönem gerçekten. Çok ufku açık bir şeyden bahsediyoruz. İnanamazsın o dönem bana gelen teklifleri. Bana gelen yorumları taşlamaları. Tam o keyfini çıkartacağınız yerde, Yüce Yaradan böyle bir şey nasip eyledi. Tak diye. Eşimde genetik olarak beyinle ilgili sıkıntı var. Atlayarak gelen bir sıkıntı. Yüksek tansiyon yaşardı. Onunla ilgili tedaviler yaptık. Bunun sebebini araştırdık. Bizim ülkemizde maalesef birisi tavsiye almıyor. Doktorlar bunların başında geliyor. Sen bir doktora 'Benim başım ağrıyor bana bir MR çeker misin? diyemiyorsun. Biz bunlarla karşılaşıyor muyuz, karşılaşıyoruz. Biz de tansiyon için kardiyoloğun bakabilmesi için gittik beyin doktoruna. Doktor gerekli olan şeyleri verdi biz de onları uyguladık. Doktor baktı 'sebebi belli değil ama yarım ilaç alsın bari' dedi. Eşim dedi ki 'bariyle ilaç almam ben' dedi.

Ünlü oyuncu Burçin Bildik ilk eşinin ölüm anını anlattı: Denizde kanlar içinde buldum

"DENİZDE KANLAR İÇİNDE BULDUM"

"Tatildeydik. Sanıyorum orada ben görmedim çünkü. Belki hapşırdı denizde. O basınç başına baskı yaptı. Beni denize çağırdı. 'Bir dakika geliyorum, bağırma herkesin içinde bağırma' dedim. Ben iskeledeyim o denizde çok uzak değiliz. Bu arada güneş falan yok akşam 6 buçuk. Bir dakika ya şu deniz gözlüğünü alayım dedim. Ttaile birlikte geldiğimiz abimiz vardı "Abi de ona bağırmasın herkes bizi duyuyor, rezil oluyoruz' dedim. Sonra ben döndüm, iskeleden deniz gözlüğünü aldım. Bir baktım denizin üstündeydi ters bir şekilde. Ben de sandım ki balıklara bakıyor. 'Abi dedim çevir şunu boğulacak bakayım derken' dedim. Çevirdi her yer kan oldu. İşte bunlar. Ben de orada deniz gözlüğü ile elimde kaldım."

Ünlü oyuncu Burçin Bildik ilk eşinin ölüm anını anlattı: Denizde kanlar içinde buldum

"3 GÜN HASTANEDE YATTIKTAN SONRA VEFAT ETTİ"

"Otelde kalanlar içerisinde doktorlar var. Hemen iskeleye kaldırıldı. Doktorlar müdahale ederken ambulans arandı. Ambulans sadece 3 dakika sonra geldi. Çünkü görev bittiği için yan oteldelermiş. Ve yanlarında Anadolu Ajansının Bodrum yetkilisi de var. Kamerayla bekliyorlar. Muhabir beni bir gördü 'Siz Burçin Bildik'siniz dedi. Eşiniz mi? dedi. 'Evet' dedim. Çekim yapılmaya başladı. AA haber yapınca her yere dağıldı. 3 gün yoğun bakımda durdu sonra vefat etti.

"DENİZE GİRMEYİ GENELDE SEVMEM"

Eşi öldüğü için denize girmediği yönündeki söylentilere ise Burçin Bildik "Ben zaten genel olarak denize girmeyi sevmem, Herkes o olaydan sonra mı diye soruyor ama ondan değil ben denize girmeyi sevmem." dedi.

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