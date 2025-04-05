Burçin Bildik sahnelere geri döndü; Aydan Şener sirtaki show yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Burçin Bildik sahnelere geri döndü; Aydan Şener sirtaki show yaptı

Geniş Video İzle

Uzun yıllar sinema ve tiyatro sahnelerinde fırtınalar estiren başarılı oyuncu Burçin Bildik, 15 yıllık müzik molasını "Şaşaalı Ataşehir"de sonlandırdı. Greek müzikteki uzmanlığı ve İstanbul gece hayatına 20 yıl boyunca yön veren sahne performanslarıyla tanınan Bildik, yeniden mikrofon başına geçti.

05.04.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAĞ SALİM'İN UNUTULMAZ 'SALİM'İ, YENİ GELİN'İN 'MÜSELLİM'İ SAHNELERE GERİ DÖNDÜ

Geçmişte haftanın altı günü canlı sahne alan, sonra oyunculuk kariyerinde yıldızını parlatan Bildik; "Sağ Salim" serisinde hayat verdiği Salim karakteri ve "Yeni Gelin" dizisindeki Müsellim rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Uzun süre boyunca Aydan Şener ile başrolünü paylaştığı "Kibarlık Budalası" başta olmak üzere birçok tiyatro oyununda sahne aldı. Ancak müzik hep kalbinin bir köşesinde kaldı…

Burçin Bildik sahnelere geri döndü; Aydan Şener sirtaki show yaptı

"BURÇİN BİLDİK "ŞAŞAALI ATAŞEHİR'DE YÜZLERCE TABAK KIRARAK GERİ DÖNDÜ"

İstanbul gece hayatının yeni nesil eğlence anlayışının simgesi haline gelen "Şaşaalı Ataşehir", usta ismin dönüşüne ev sahipliği yaptı. Mekanın işletmecisi iş insanı Şefik Yalvaç'ın davetini kıramayan Bildik, büyük bir coşku ve yoğun bir izleyici topluluğu eşliğinde sahneye çıktı.

Burçin Bildik sahnelere geri döndü; Aydan Şener sirtaki show yaptı

GREEK MÜZİĞİN USTASI 15 YIL ARADAN SONRA YENİDEN MİKROFONDA!

Repertuarında Greek ezgilerinden Türkçe popa uzanan geniş bir yelpaze sunan sanatçının performansı sırasında yüzlerce tabak kırıldı. Zeybek dansıyla büyük alkış alan Burçin Bildik, rakı bardağının üzerine çıkarak yaptığı sirtaki şovla geceye damgasını vurdu.

Burçin Bildik sahnelere geri döndü; Aydan Şener sirtaki show yaptı

"AYDAN ŞENER SİRTAKİ DANSINA EŞLİK ETTİ"

Sürprizler bununla da bitmedi. Uzun yıllar aynı sahneyi paylaştığı Aydan Şener, geceye katılanlar arasındaydı. Sirtaki dansına eşlik eden Şener, geleneksel tabak kırma ritüelini de es geçmedi.

Müziği çok özlediğini söyleyen Burçin Bildik, oyunculuğu bırakmadan sahneye de devam edeceğini açıkladı. Şıklığıyla da göz dolduran sanatçı, modacı Faruk Karataş imzalı iki özel kostüm giydi. Siyah taşlı el dikimi kostümünde yaklaşık bine yakın taş bulunan parça, geceye zarafet kattı.

"Bu sahneler benim evim… Müzik benim ruhum," diyen Burçin Bildik, izleyicilerden tam not aldı.

Burçin Bildik sahnelere geri döndü; Aydan Şener sirtaki show yaptı

Burçin Bildik, Kültür Sanat, Aydan Şener, İstanbul, Ataşehir, Magazin, Sinema, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burçin Bildik sahnelere geri döndü; Aydan Şener sirtaki show yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • BirNeFesSiir null:
    Tuzu kuru hükümeti aleştiren sanatçı bozması !!! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Trabzonspor maçı için TFF’ye flaş çağrı Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı için TFF'ye flaş çağrı
AK Partili Demir: Şişli Kent Lokantası yakın zamanda yeniden açılacak AK Partili Demir: Şişli Kent Lokantası yakın zamanda yeniden açılacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ’ye yönelik 27 ilde yapılan operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik 27 ilde yapılan operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı
Önce sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vurdu 2 ölü, 1 yaralı Önce sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vurdu; 2 ölü, 1 yaralı
Naci Görür’den uyarı: ’Yedisu Fayı’nın eli kulağında’ Naci Görür'den uyarı: 'Yedisu Fayı'nın eli kulağında'
Arda Turan’ın geleceğiyle ilgili futbolcusundan kafa karıştıran açıklama Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili futbolcusundan kafa karıştıran açıklama
İsmail Kartal’dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum
“20 bin TL altı sadece ATM’lerden çekilecek“ iddiasına yalanlama "20 bin TL altı sadece ATM'lerden çekilecek" iddiasına yalanlama
Bir kentimizi karıştıran olay Ayağı kırılan koynunu tedavi ettirmek için acile getirdi Bir kentimizi karıştıran olay! Ayağı kırılan koynunu tedavi ettirmek için acile getirdi
“Abi dur“ dedikçe vurdular Polis şiddeti vatandaş kamerasında "Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında
İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek

16:59 “20 bin TL altı sadece ATM’lerden çekilecek“ iddiasına yalanlama "20 bin TL altı sadece ATM'lerden çekilecek" iddiasına yalanlama
16:08 Bir kentimizi karıştıran olay Ayağı kırılan koynunu tedavi ettirmek için acile getirdi Bir kentimizi karıştıran olay! Ayağı kırılan koynunu tedavi ettirmek için acile getirdi
15:41 “Abi dur“ dedikçe vurdular Polis şiddeti vatandaş kamerasında "Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında
14:59 İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek
14:28 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
22:40 Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi
22:14 Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak
21:47 İsmail Kartal’dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum
21:33 Arda Turan’ın geleceğiyle ilgili futbolcusundan kafa karıştıran açıklama Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili futbolcusundan kafa karıştıran açıklama
21:01 Naci Görür’den uyarı: ’Yedisu Fayı’nın eli kulağında’ Naci Görür'den uyarı: 'Yedisu Fayı'nın eli kulağında'
20:53 Önce sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vurdu 2 ölü, 1 yaralı Önce sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vurdu; 2 ölü, 1 yaralı
20:33 İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ’ye yönelik 27 ilde yapılan operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik 27 ilde yapılan operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı
20:26 AK Partili Demir: Şişli Kent Lokantası yakın zamanda yeniden açılacak AK Partili Demir: Şişli Kent Lokantası yakın zamanda yeniden açılacak
20:20 Fenerbahçe’den Trabzonspor maçı için TFF’ye flaş çağrı Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı için TFF'ye flaş çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 17:20:08. #7.13#
SON DAKİKA: Burçin Bildik sahnelere geri döndü; Aydan Şener sirtaki show yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement