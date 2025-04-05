Geçmişte haftanın altı günü canlı sahne alan, sonra oyunculuk kariyerinde yıldızını parlatan Bildik; "Sağ Salim" serisinde hayat verdiği Salim karakteri ve "Yeni Gelin" dizisindeki Müsellim rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Uzun süre boyunca Aydan Şener ile başrolünü paylaştığı "Kibarlık Budalası" başta olmak üzere birçok tiyatro oyununda sahne aldı. Ancak müzik hep kalbinin bir köşesinde kaldı…
İstanbul gece hayatının yeni nesil eğlence anlayışının simgesi haline gelen "Şaşaalı Ataşehir", usta ismin dönüşüne ev sahipliği yaptı. Mekanın işletmecisi iş insanı Şefik Yalvaç'ın davetini kıramayan Bildik, büyük bir coşku ve yoğun bir izleyici topluluğu eşliğinde sahneye çıktı.
Repertuarında Greek ezgilerinden Türkçe popa uzanan geniş bir yelpaze sunan sanatçının performansı sırasında yüzlerce tabak kırıldı. Zeybek dansıyla büyük alkış alan Burçin Bildik, rakı bardağının üzerine çıkarak yaptığı sirtaki şovla geceye damgasını vurdu.
Sürprizler bununla da bitmedi. Uzun yıllar aynı sahneyi paylaştığı Aydan Şener, geceye katılanlar arasındaydı. Sirtaki dansına eşlik eden Şener, geleneksel tabak kırma ritüelini de es geçmedi.
Müziği çok özlediğini söyleyen Burçin Bildik, oyunculuğu bırakmadan sahneye de devam edeceğini açıkladı. Şıklığıyla da göz dolduran sanatçı, modacı Faruk Karataş imzalı iki özel kostüm giydi. Siyah taşlı el dikimi kostümünde yaklaşık bine yakın taş bulunan parça, geceye zarafet kattı.
"Bu sahneler benim evim… Müzik benim ruhum," diyen Burçin Bildik, izleyicilerden tam not aldı.
Son Dakika › Magazin › Burçin Bildik sahnelere geri döndü; Aydan Şener sirtaki show yaptı - Son Dakika
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