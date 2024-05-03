Burcu Biricik, Hamilelikte Arkadaşlarıyla Buluştu

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Sekiz yıl önce dünyaevine girdiği Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve kızına yedi aylık hamile olan Burcu Biricik, önceki akşam oyuncu arkadaşlarıyla buluştu.

Biricik, Aydan Taş ve Ecem Özkaya ile bir araya gelip, kızlar gecesi yaptı. Film izleyip sohbet ettiler.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Burcu Biricik'in büyüyen karnı dikkat çekti.

Biricik, geçen günlerde verdiği röportajda "Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti