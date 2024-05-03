Burcu Biricik, Hamilelikte Arkadaşlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Burcu Biricik, Hamilelikte Arkadaşlarıyla Buluştu

Burcu Biricik, Hamilelikte Arkadaşlarıyla Buluştu

Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve yedi aylık hamile olan Burcu Biricik, oyuncu arkadaşları Aydan Taş ve Ecem Özkaya ile bir araya gelerek kızlar gecesi yaptı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Biricik'in büyüyen karnı dikkat çekti.

03.05.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
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Sekiz yıl önce dünyaevine girdiği Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve kızına yedi aylık hamile olan Burcu Biricik, önceki akşam oyuncu arkadaşlarıyla buluştu.

Biricik, Aydan Taş ve Ecem Özkaya ile bir araya gelip, kızlar gecesi yaptı. Film izleyip sohbet ettiler.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Burcu Biricik'in büyüyen karnı dikkat çekti.

Burcu Biricik, Hamilelikte Arkadaşlarıyla Buluştu

Biricik, geçen günlerde verdiği röportajda "Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Burcu Biricik, Hamilelikte Arkadaşlarıyla Buluştu - Son Dakika

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