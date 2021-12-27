Üye Girişi
Burcu Özberk ile İlhan Şen aşk mı yaşıyor? İşte cevabı... - Son Dakika

Burcu Özberk ile İlhan Şen aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...

27.12.2021 11:11
Burcu Özberk ile İlhan Şen aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen, akşam yemeği sonrası kameralara takıldı.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Güneş'te yer alan habere göre; Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk ve İlhan Şen aşk yaşıyor.

ARTIK KAÇMIYORLAR

Haklarında aşk iddiaları çıkan çift, artık ilişkilerini gizlemiyor. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, ilişkilerinin iyi gittiğini ve mutlu olduklarını söyledi.

Burcu Özberk ile İlhan Şen aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...
Burcu Özberk ile İlhan Şen aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...
Burcu Özberk ile İlhan Şen aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...

YORUMLAR
500

Aşk Mantık İntikam, Burcu Özberk, İlhan Şen, Güneş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burcu Özberk ile İlhan Şen aşk mı yaşıyor? İşte cevabı... - Son Dakika Magazin


"Memur ve emekli zammı en fazla yüzde 29 olur!" Dünya yazarından kötü haber! "Memur ve emekli zammı en fazla yüzde 29 olur!" Dünya yazarından kötü haber!         
11:10
Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi! Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi!         
11:06
Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince iade edebilecek mi? Aydın Ağaoğlu "Herkes bilmeli" diyerek anlattı Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince iade edebilecek mi? Aydın Ağaoğlu "Herkes bilmeli" diyerek anlattı         
11:02
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
KONDA'dan Bekir Ağırdır: "Dindarım" diyenler azalıyor, inançsızlar ve ateistler artıyor KONDA'dan Bekir Ağırdır: "Dindarım" diyenler azalıyor, inançsızlar ve ateistler artıyor         
10:54
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı         
08:32
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
11:06 Haftaya yükselişle başlayan dolar 11,40'tan işlem görüyor
11:05 Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi!
11:04 Polis memurunun ölümüne sebep olmuştu! O kazanın faili bir gün yatıp dışarı çıktı
11:02 Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince iade edebilecek mi? Aydın Ağaoğlu "Herkes bilmeli" diyerek anlattı
10:57 Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı
10:53 KONDA'dan Bekir Ağırdır: "Dindarım" diyenler azalıyor, inançsızlar ve ateistler artıyor
10:52 Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu
10:44 Galatasaray'da yeni kriz! Acil golcü arayışına başladılar
10:44 Ramazan Kadirov park gerilimini tırmandırıyor: Erdoğan'a seslendi
10:40 İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 11:17:19. #1.11#
SON DAKİKA: Burcu Özberk ile İlhan Şen aşk mı yaşıyor? İşte cevabı... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement