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Burcu Özberk ve İlhan Şen'den aşk açıklaması - Son Dakika

Burcu Özberk ve İlhan Şen'den aşk açıklaması

28.12.2021 13:11
Burcu Özberk ve İlhan Şen'den aşk açıklaması

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İşte detaylar...

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

AŞK İDDİASINI YALANLADILAR

Basına yansıyan haberler sonrası, ikilinin yakın çevresine "Aşk yaşamıyoruz, ortaya atılan iddialara sadece gülüyoruz" dediği öne sürüldü.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan[1] Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk, 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide Esra karakterini canlandırıyor.

İLHAN ŞEN KİMDİR?

İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da doğmuştur. İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım atmıştır.

Geçmiş dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterine de hayat veren İlhan Şen, 1.89 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcudur. İlhan Şen, Ramo'da Cengiz'in oğlunu canlandırmıştır. Ünlü oyuncu, yaz başından bu yana 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide Ozan karakterine hayat veriyor.

İLHAN ŞEN'İN DİZİLERİ

2021 – Aşk Mantık İntikam (Ozan) (TV Dizisi)

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Erman Façalı) (TV Dizisi)

2018 – Şahin Tepesi (Mete) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (TV Dizisi)

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan'ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir…

Burcu Özberk ve İlhan Şen'den aşk açıklaması
Burcu Özberk ve İlhan Şen'den aşk açıklaması
Burcu Özberk ve İlhan Şen'den aşk açıklaması
Burcu Özberk ve İlhan Şen'den aşk açıklaması

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Aşk Mantık İntikam, Burcu Özberk, İlhan Şen, Bomba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burcu Özberk ve İlhan Şen'den aşk açıklaması - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Burcu Özberk ve İlhan Şen'den aşk açıklaması - Son Dakika
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