Büşra Develi'nin Son Görüntüsü Şaşırttı - Son Dakika

'Erkek Severse' adlı dizide rol alan oyuncu Büşra Develi, dizi çekimleri için Cihangir'de olduğunu söyledi. Karavandan pijamalarıyla çıkan Develi, kameraların kendisini görüntülemesi sonrası utangaç tavırlar sergiledi.

"KEŞKE PİJAMAYLA ÇEKMESEYDİNİZ"

Develi, "Keşke beni pijamayla çekmeseydiniz, çok utandım" ifadelerini kullandı.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi 25 Ağustos 1993'de İzmit' dünyaya gelmiştir. Dört kız kardeşlerdir. İlk okul eğitimini İzmit'te alan Büşra Develi ardından ailesi ile birlikte Antalya'ya taşınmıştır. Orta öğrenim ve lise eğitimlerini Antalya'da tamamlamış daha sonra hayalini kurduğu meslek olan oyunculuk için İstanbul'a taşınmıştır.

Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde almaya başlamıştır. Bu dönemde bazı dizilerde rol almaya başlamıştır. Hem dizi çekimleri hem okulu bir arada götüremeyen Büşra Develi okulunu dondurmak zorunda kalmıştır. Büşra Develi, 2015 yılında İlyas Yalçıntaş'ın incir şarkısının klibinde rol almıştır.

Ardından 2015 yılında Cem Karcı yönetmenliğindeki Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Büşra Develi, 182 cm boyu ve 55 kilo olması ile fiziğini de ön plana çıkarmış ve başarılı oyunculuğu ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır.

2017 yılında, yapımını Ay Yapımın üstlendiği Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi, adlı kitap dizisinden televizyon dizisine uyarlanarak Puhu TV üzerinden yayınlanan Fi dizisinde rol almaya başlamıştır. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüüznataç'ın paylaştığı dizide Büşra Develi de Bilge karakteri ile başroller arasında yer almaktadır.

Büşra Develi, 2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın senaristliğini Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi olan "Ayla" adlı yapımda Ast Subay Süleyman'ın gençliğini canlandıran İsmail Hacıoğlu ile birlikte rol almıştır.

Büşra Develi son olarak 'Akıncı' adlı dizide rol almıştır.