Büyük finale giden Survivor All Star'da son veda eden isim Hikmet Tuğsuz oldu - Son Dakika
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Büyük finale giden Survivor All Star'da son veda eden isim Hikmet Tuğsuz oldu

28.06.2022 09:57

Perşembe günü final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yaşanan eleme heyecanında Adem, Nisa ve Hikmet oylandı. Yapılan SMS oylamasında en az oyu alan isim Hikmet oldu yarışmaya veda etti. Hikmet, yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda performansım düştü buraya zorluklarla geldim. Yapacak bir şeyim yok buraya kadarmış" dedi.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star, 30 Haziran Perşembe günü final yapıyor. İstanbul'da gerçekleşecek olan büyük final öncesi bir eleme heyecanı daha yaşandı.

HİKMET TUĞSUZ ELENDİ

Finale doğru yaklaşan Survivor'da, Dominik'te son halk oylaması yapılmıştı. Bu hafta elemeye kalan Adem, Nisa ve Hikmet arasında ise bu oylamada en az oyu alan açıklandı. Son kez Dominik'te yapılan konseyde konuşan Acun Ilıcalı, en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Hikmet Tuğsuz olduğunu açıkladı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Hikmet Tuğsuz oldu

"SON ZAMANLARDA PERFORMANSIM DÜŞTÜ"

Büyük final öncesi Survivor All Star'a veda eden Hikmet, "2019'da yarım kalan bir hikayem vardı sakatlanmıştım. 3 yıllık tedavi sürecimde siz yanımda olmuştunuz. Burada bana destek veren herkese teşekkür ederim. Buraya kadarmış. Burada yada Türkiye'de elenmemin, şampiyon olamadıktan sonra anlamı yoktu. Son zamanlarda performansım düştü buraya zorluklarla geldim. Yapacak bir şeyim yok buraya kadarmış" dedi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Hikmet Tuğsuz oldu
YORUMLAR (1)
  • Muharrem Töngüşlü : Boşver yiğidim KIRKPINAR başlıyor Survivor ı sen varsın diye izleyen Güreş camiası vardı.Sen kaybetmedin Survivor Programı kaybetti... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Büyük finale giden Survivor All Star'da son veda eden isim Hikmet Tuğsuz oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük finale giden Survivor All Star'da son veda eden isim Hikmet Tuğsuz oldu - Son Dakika
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