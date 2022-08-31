Kütahya'da Muazzez Ersoy konseri - Son Dakika
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Kütahya'da Muazzez Ersoy konseri

31.08.2022 12:36
Kütahya'da Muazzez Ersoy konseri

Büyük Zafer'in 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Muazzez Ersoy konseri, Belediye Bahçesi'nde gerçekleşti.

Büyük Zafer'in 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Muazzez Ersoy konseri, Belediye Bahçesi'nde gerçekleşti.

Hayranlarının yoğun alkış ve tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Ersoy, sevilen eserlerini ve türküleri seslendirdi.

Ersoy, yeniden kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Alim Işık, Muazzez Ersoy'u Büyük Zafer'in 100. Yıl dönümünde kendisini kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Vali Ali Çelik de, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Ersoy ve konsere katılanların bayramını tebrik etti.

Muazzez Ersoy konseri, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, protokol üyeleri ve binlerce Kütahyalı takip etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Muazzez Ersoy, Alim Işık, gençlik, Kütahya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kütahya'da Muazzez Ersoy konseri - Son Dakika

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