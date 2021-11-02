Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!

Çocuk yaşta kazandığı şöhret sayesinde kısa sürede dünya çapında tanınan Aleyna Tilki, iki yıldır zor günler geçirdiğini ve bir şey üretmediğini söyleyerek İngiltere'ye taşındı. Bir süre Türkiye'den uzak kalmak isteyen şarkıcı, Londra müzik çalışmaları yapacağını söyledi. Aleyna Tilki bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

"DÜNYA CADI KAZANI, BİZ DE İÇİNDE KAYNIYORUZ"

Evinin yatak odasında pozlar veren 21 yaşındaki Aleyna Tilki, peş peşe çektiği taytlı fotoğrafını da 2,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı. Cadılar Bayramı'na gönderme yapan Tilki, paylaşımına "Dünya bir cadı kazanı, biz de içinde kaynıyoruz. Kostüme bazen gerek yok. Kazan bizi eritiyor" notunu ekledi.