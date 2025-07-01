Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği - Son Dakika
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Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği

01.07.2025 08:39
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, hayranlarını yeni imajıyla şaşırttı. Her zaman ki şık ve karizmatik duruşunu bir kenara bırakan Ulusoy, radikal bir imaj değişikliği ile karşımıza çıktı. Yeni görünümü ile hayranlarını şaşırtan Ulusoy'un bu değişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği - Son Dakika
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