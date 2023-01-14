Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi cephesinde flaş gelişme - Son Dakika
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Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi cephesinde flaş gelişme

15.01.2023 10:03
Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi cephesinde flaş gelişme

Çağatay Ulusoy'un yedi yıldır birlikte olduğu Duygu Sarışın'dan ayrıldıktan sonra İlkin Tüfekçi ile sevgili olduğu iddiaları ortaya çıktı. İkilinin paylaşımları ise kafa karıştırdı. İşte haberin detayları...

Yedi yıldır beraber olan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, evlenecekleri beklenirken flaş bir kararla ayrılmıştı.
Ulusoy'un geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bir mekanda sarmaş dolaş eğlendiği İlkin Tüfekçi'nin paylaşımı kafaları karıştırdı.
Tüfekçi, Instagram'dan Ulusoy'un tutkunu olduğu 'tekne' paylaşımı yapıp, oyuncunun diğer tutkunu olduğu 'balık' emojisi de koyması dikkat çekti.
Bir diğer detay ise; Ulusoy ve İlkin Tüfekçi'nin birbirini takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmeleri oldu.
Tüfekçi'nin Ulusoy'un 3 Mayıs 2019'da paylaştığı kareyi beğendiği görüldü. Ulusoy da Tüfekçi'nin bir karesini beğendiği ortaya çıktı. Tüfekçi, Ulusoy hayranlarının mesajlarından sonra o kareyi kaldırması ise iddiaları güçlendirdi.
İkili haklarında çıkan haberleri de yalanlamadı. Tüfekçi'nin tekne paylaşımı yapması, ikilinin teknede buluştukları yönünde söylentilerin çıkmasına neden oldu.

Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi cephesinde flaş gelişme - Son Dakika

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