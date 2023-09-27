Çağatay Ulusoy yine imaj değiştirdi! Yeni hali sevenlerini ikiye böldü - Son Dakika

Çağatay Ulusoy yine imaj değiştirdi! Yeni hali sevenlerini ikiye böldü

Çağatay Ulusoy yine imaj değiştirdi! Yeni hali sevenlerini ikiye böldü
Son Güncelleme: 27.09.2023 09:07

Bir Bir Aileyiz filmi iptal edilen ve Gaddar isimli diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy, sık sık imaj değiştirmesiyle adından söz ettiriyor. Son olarak kilo almasıyla gündeme gelen oyuncu, bu sefer de saç ve sakalını uzattı. Oyuncunun imajı sevenlerini ikiye böldü.

Gaddar isimli diziyle ekrana dönmeye hazırlanan ancak Bir Bir Aileyiz filmi iptal edilen Çağatay Ulusoy, sık sık imaj değiştirmesiyle adından söz ettiriyor. Son olarak aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncu bu sefer de saç ve sakalını uzattı.

KIVIRCIK SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yoğun bir iş temposu bulunan ve son olarak Terzi dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy, setten sete koşarken rolleri için de imaj değiştiriyor. 20 gün önce kilolarından dolayı gündeme gelen Çağatay Ulusoy, kirli sakalı ve kıvırcıklaşan uzun saçlarıyla dikkat çekti. Yakışıklı oyuncunun son imajı sevenlerini ikiye böldü. Bir kısım Ulusoy'un tarzını çok beğenirken bir kısım ise uzun saçı yakıştıramadı.

İşte Çağatay Ulusoy'un son imajı:

Çağatay Ulusoy yine imaj değiştirdi! Yeni hali sevenlerini ikiye böldü

Çağatay Ulusoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağatay Ulusoy yine imaj değiştirdi! Yeni hali sevenlerini ikiye böldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çağatay Ulusoy yine imaj değiştirdi! Yeni hali sevenlerini ikiye böldü - Son Dakika
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