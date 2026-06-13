Çağatay Ulusoy\'a soğuk duş: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı

Ekran ömrünü tamamlayan 'Eşref Rüya' dizisinin setinde, çekimler boyunca yapım ekibi ve oyuncular tarafından dışarıya yansıtılmamaya çalışılan büyük kriz, final bölümünün yayınlanmasının ardından adeta patlak verdi. Dizinin başrolü Çağatay Ulusoy ile diğer oyuncular arasındaki ipler tamamen koptu.

DÖRT İSİMDEN "UNFOLLOW" HAMLESİ

Magazin kulislerinde uzun süredir, set ortamında bazı oyuncular arasında gerginlikler yaşandığı ve çekimlerin huzursuz bir atmosferde geçtiği dillendiriliyordu. Dizinin ekranlara veda etmesiyle birlikte, bu iddiaları güçlendiren ilk somut adım geldi. Dizinin önemli isimleri Büşra Develi, Levent Özdilek, Necip Memili ve Görkem Sevindik, eş zamanlı olarak Çağatay Ulusoy'u Instagram hesaplarından takipten çıkardı (unfollow).

KULİSLERDEKİ KRİZ İDDİALARI KANITLANDI

Oyuncuların dizinin hemen bitiminde böyle radikal bir hamle yapması, "Sözleşme ve profesyonellik gereği final beklendi, dizi bitince de köprüler atıldı" yorumlarına neden oldu. Çağatay Ulusoy’un setteki bazı tavırlarının veya sahnelerin ağırlığıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıkların bu küslüğe yol açtığı iddia ediliyor.

Büşra Develi

Levent Özdilek

Necip Memili