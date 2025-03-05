Ünlü manken Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabında paylaştığı kahvaltı tabağı, takipçilerini şaşırttı.
Sık sık sosyal medya hesabından günlük yaşantısına dair fotoğraflar paylaşan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, bir kez daha şaşırttı. Güzel model, bu sefer kahvaltıda yediklerinin fotoğrafını paylaştı.
Şıkel'in kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve aldığı ilaçların olduğu görüldü. Şıkel'in formunu nasıl koruduğu anlaşıldı.
Son Dakika › Magazin › Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika
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