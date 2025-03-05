Çağla Şikel\'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

Mehmet Hamdi Albuz:

EYYYY SONDAKİKA YÖNETİCİLERİ YA SİZ ŞAKAMISINIZ AMACINIZ NE? BU HABER PORTALINI CİDDİ DİYE SONDAKİKA YANİ ADINA UYGUN SON HABERLERİ OKUMAK İÇİN GİRİYORUZ..İYİ DE KARDEŞİM YUKARIDAKİ HABERİN HABER DEĞERİ NE? NEYİ SON DAKİKALIK BİLMEM KİM MANKENİN SABAH KAHVALTASINDA NE YEDİĞİ NİN NE ÖNE Mİ VAR ..BU KADAR MI HABER KITLIĞI ÇRKİYORSUNUZ Ciddiyet yoksa bizden byyyy