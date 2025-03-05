Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika
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Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

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Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, günlük yaşantısından paylaştığı fotoğraflarına bir yenisini ekledi. Çağla Şıkel'ın kahvaltıda yediklerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

05.03.2025 19:23
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Ünlü manken Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabında paylaştığı kahvaltı tabağı, takipçilerini şaşırttı.

GÜZEL MANKENDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sık sık sosyal medya hesabından günlük yaşantısına dair fotoğraflar paylaşan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, bir kez daha şaşırttı. Güzel model, bu sefer kahvaltıda yediklerinin fotoğrafını paylaştı.

Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL'İN KAHVALTISI

Şıkel'in kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve aldığı ilaçların olduğu görüldü. Şıkel'in formunu nasıl koruduğu anlaşıldı.

Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı
Çağla Şikel\'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

Çağla Şikel, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • SERKAN 06:
    O kadar para kazan yiyemeden öl git, böyle paranın anca içine sıcliır 227 5 Yanıtla
  • Murat:
    kalın salatalık yok mu 130 43 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    EYYYY SONDAKİKA YÖNETİCİLERİ YA SİZ ŞAKAMISINIZ AMACINIZ NE? BU HABER PORTALINI CİDDİ DİYE SONDAKİKA YANİ ADINA UYGUN SON HABERLERİ OKUMAK İÇİN GİRİYORUZ..İYİ DE KARDEŞİM YUKARIDAKİ HABERİN HABER DEĞERİ NE? NEYİ SON DAKİKALIK BİLMEM KİM MANKENİN SABAH KAHVALTASINDA NE YEDİĞİ NİN NE ÖNE Mİ VAR ..BU KADAR MI HABER KITLIĞI ÇRKİYORSUNUZ Ciddiyet yoksa bizden byyyy 135 4 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    tostunuda yedinmi 103 0 Yanıtla
  • Erdal Balci:
    yemek yemeden yasiyorsunuz.parayi ne yapacaksiniz ?, 83 7 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Şuna kadın diyen var mı hala? 61 20 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    lan fit kalsan nolur kalmasan nolur. Yaş olmuş 50. ölüm var çağla ölüm. fit Olcan diye işkence edion kendine. 60 1 Yanıtla
  • Hmd571632:
    Allah yedirmeyince yedirmez 26 1 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Haberin başlığına bakıp milyonluk kahvaltı fotoğrafı beklerken çok şaşırdım 24 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Yalandir kesinnn 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika
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