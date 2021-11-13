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Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi - Son Dakika

Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi

13.11.2021 00:02
Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan AKM'de bir etkinliği izlemeye giden model Çağla Şıkel, hakkında çıkan aşk dedikodularını cevapladı. Kalbinin boş olduğunu söyleyen 42 yaşındaki Şıkel, "Birileri kafasına göre yazmış. O kişi sevgilim değil" ifadelerini kullandı.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam yeniden yapılan ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Atatürk Kültürü Merkezi çıkışı görüntülendi.

"YENİ HALİNİ ÇOK BEĞENDİM"

AKM çıkışı konuşan Şıkel, "AKM'nin yeni halini çok beğendim. Çocukluğum burada geçmişti. Sınıf arkadaşlarımın dansını izledim. Çok duygulandım" dedi.

GİZEMLİ ARKADAŞI MERAK KONUSU OLDU

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta Bomonti'de bir mekanda gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenmişti.

Gizemli erkekle görüntülenen Çağla Şıkel yeni aşka mı yelken açtı? Ünlü model sessizliğini bozdu

"SEVGİLİM DEĞİL"

Kalbinin boş olduğunu ifade eden Şıkel, "Birileri kafasına göre yazmış. O kişi sevgilim değil" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi
Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi
Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi

Mustafa Kemal Atatürk, AKM, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi - Son Dakika
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