Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam yeniden yapılan ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Atatürk Kültürü Merkezi çıkışı görüntülendi.
AKM çıkışı konuşan Şıkel, "AKM'nin yeni halini çok beğendim. Çocukluğum burada geçmişti. Sınıf arkadaşlarımın dansını izledim. Çok duygulandım" dedi.
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta Bomonti'de bir mekanda gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenmişti.
Kalbinin boş olduğunu ifade eden Şıkel, "Birileri kafasına göre yazmış. O kişi sevgilim değil" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi - Son Dakika Magazin