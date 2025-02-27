Kuruluş Osman'da rol alan oyuncu çift Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, ilk bebeklerinin dünyaya gelmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz günlerde kız bebek beklediklerini dile getiren ünlü çift, bebeklerinin ismini ilk kez açıkladı.
Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan, dizi setinde başlayan aşklarını bir adım öteye taşıyarak sevgili olmuşu. Mutlu birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandıran çift, geçtiğimiz aylarda ise bebek beklediklerini açıklamıştı.
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Arslan ile Şensoy, cinsiyetle ilgili sorulara daha fazla kayıtsız kalamayarak kız bebek beklediklerini söylemişti.
2. Sayfa'ya açıklamada bulunan ünlü çift, bebeklerine verecekleri ismi de açıkladı. "İsim belli mi? sorusu üzerine Buse Arslan, "İsme karar verdik evet. Sen söyle" diyerek topu eşine attı.
Baba olmanın heyecanını yaşayan Çağrı Şensoy ise "Yaz olacak" dedi.
Son Dakika › Magazin › Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan, kızlarına verecekleri ismi açıkladı - Son Dakika
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