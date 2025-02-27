Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan, kızlarına verecekleri ismi açıkladı

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Kuruluş Osman'da rol alan oyuncu çift Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, ilk bebeklerinin dünyaya gelmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz günlerde kız bebek beklediklerini dile getiren ünlü çift, bebeklerinin ismini ilk kez açıkladı.

Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan, dizi setinde başlayan aşklarını bir adım öteye taşıyarak sevgili olmuşu. Mutlu birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandıran çift, geçtiğimiz aylarda ise bebek beklediklerini açıklamıştı.

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Arslan ile Şensoy, cinsiyetle ilgili sorulara daha fazla kayıtsız kalamayarak kız bebek beklediklerini söylemişti.

KIZLARININ İSMİ BELLİ OLDU

2. Sayfa'ya açıklamada bulunan ünlü çift, bebeklerine verecekleri ismi de açıkladı. "İsim belli mi? sorusu üzerine Buse Arslan, "İsme karar verdik evet. Sen söyle" diyerek topu eşine attı.

Baba olmanın heyecanını yaşayan Çağrı Şensoy ise "Yaz olacak" dedi.