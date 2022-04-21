Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Yeni bölümde Nalan ve Hayri'nin görüntüleri ortaya çıkıyor! - Son Dakika

Başrollerini Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Nur Sürer ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız bu akşam ekranlarda. İşte yeni bölümden detaylar...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan'a olan hislerini itiraf etmeye karar veren Hayri, cesaretini toplar ancak Nalan bu konuşmayı engeller.

Nalan ve Hayri'nin yakınlaştığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla kıyamet kopuyor!

Nalan'ın yalan söylediğini ve Hayri'yle fotoğraflarını gören Feride, korseyi tekrar çıkarıp Nalan'a giydiriyor. Hayri ise Nalan'ı kurtarmak için yemin ediyor.