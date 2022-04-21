Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Yeni bölümde Nalan ve Hayri'nin görüntüleri ortaya çıkıyor! - Son Dakika
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Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Yeni bölümde Nalan ve Hayri'nin görüntüleri ortaya çıkıyor!

21.04.2022 12:52
Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Yeni bölümde Nalan ve Hayri'nin görüntüleri ortaya çıkıyor!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Camdaki Kız 40. yeni bölümü ile bu hafta çok konuşulacak. Yayınlanacak yeni bölümde Nalan ve Hayri'nin yakınlaştığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla adeta kıyamet kopuyor.

Başrollerini Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Nur Sürer ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız bu akşam ekranlarda. İşte yeni bölümden detaylar...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan'a olan hislerini itiraf etmeye karar veren Hayri, cesaretini toplar ancak Nalan bu konuşmayı engeller.

Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Yeni bölümde Nalan ve Hayri'nin görüntüleri ortaya çıkıyor!

Nalan ve Hayri'nin yakınlaştığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla kıyamet kopuyor!

Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Yeni bölümde Nalan ve Hayri'nin görüntüleri ortaya çıkıyor!

Nalan'ın yalan söylediğini ve Hayri'yle fotoğraflarını gören Feride, korseyi tekrar çıkarıp Nalan'a giydiriyor. Hayri ise Nalan'ı kurtarmak için yemin ediyor.

Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Yeni bölümde Nalan ve Hayri'nin görüntüleri ortaya çıkıyor!
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Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Yeni bölümde Nalan ve Hayri'nin görüntüleri ortaya çıkıyor! - Son Dakika


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