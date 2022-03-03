Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan bebeğini mi kaybediyor? - Son Dakika

CAMDAKİ KIZ'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Nalan, Alp'in Cana ve Sedat ile ilgili söylediklerinden sonra Sedat'a hesap sormak için soluğu otelde alır.

Nalan ve bebek için endişelenen Feride, Alp'e gözdağı vermek üzere onu ofisinde ziyaret eder.

Bu görüşmeden sonra Feride'nin Sedat için başka planları olacaktır. Otel için yaptığı çalışmaları çok beğenilen Pera, Muzo ile bir kahve içmeyi başarır.

Rafet, Pervin'in hediyesinden sonra geçmişin acı-tatlı hatıralarına savrulur.