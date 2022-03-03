Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan bebeğini mi kaybediyor? - Son Dakika
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Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan bebeğini mi kaybediyor?

03.03.2022 13:24

Kanal D'nin sevilen dizileri arasında yer alan Camdaki Kız'da bu akşam Nalan bebeğini mi kaybediyor merak konusu oldu. Nalan, Alp'in Cana ve Sedat ile ilgili söylediklerinden sonra Sedat'a hesap sormak için soluğu otelde alır. Nalan ve bebek için endişelenen Feride, Alp'e gözdağı vermek üzere onu ofisinde ziyaret eder.

CAMDAKİ KIZ'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Nalan, Alp'in Cana ve Sedat ile ilgili söylediklerinden sonra Sedat'a hesap sormak için soluğu otelde alır.

Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan bebeğini mi kaybediyor?

Nalan ve bebek için endişelenen Feride, Alp'e gözdağı vermek üzere onu ofisinde ziyaret eder.

Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan bebeğini mi kaybediyor?

Bu görüşmeden sonra Feride'nin Sedat için başka planları olacaktır. Otel için yaptığı çalışmaları çok beğenilen Pera, Muzo ile bir kahve içmeyi başarır.

Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan bebeğini mi kaybediyor?

Rafet, Pervin'in hediyesinden sonra geçmişin acı-tatlı hatıralarına savrulur.

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Burcu Biricik, Camdaki Kız, Kanal D, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan bebeğini mi kaybediyor? - Son Dakika


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