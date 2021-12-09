Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını ister.

Feride'nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil ile Cana'nın buluşmasında babasıyla yüzleşir. Buluşmayı öğrenen Feride'nin ise aklında başka bir plan vardır. Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını ister. Rafet'in Melisa ile karşılaşma ihtimali, Muzo'nun yalanını gittikçe tehlikeli hale getirirken, Sedat da Melisa'dan kurtulmak için yeni hamleler yapar.