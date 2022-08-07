Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu - Son Dakika
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Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu

07.08.2022 11:18

Sevilen dizi Camdaki Kız'daki uslanmaz çapkın Sedat karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Feyyaz Şerifoğlu, spiker Merve Dinçkol ile aşk yaşıyor. Doğum günü paylaşımı yapan Şerifoğlu ile Dinçkol, romantik paylaşımları hesaplarında yayınlayarak ilişki yaşadıklarını ilan etti.

O Ses Türkiye yarışmasıyla ekran serüvenine başlayan, Kırmızı Oda dizisiyle oyunculuktaki yeteneğini kanıtlayan Feyyaz Şerifoğlı, Camdaki Kız dizisiyle yerini büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dizide çapkın Sedat rolünü canlandıran Şerifoğlu'nu gerçek hayatta yalnız görüyorduk.

GÖNLÜNÜ GÜZEL SPİKERE KAPTIRDI

Kalbi bir süredir boş olan Feyyaz Şerifoğlu ünlü spiker Merve Dinçkol'la şaka kapılarını açtı. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol aşk paylaşımı yaptı. Kanal D Ana Haber spikeri Dinçkol sevgilisinin doğum gününü birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak kutladı.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu, spiker Merve Dinçkol'la aşkını ilan etti

"SENİ SEVİYORUM"

Dinçkol sevgilisi için romantik bir de not yazdı. "Varlığınla tüm kalbime dokunan benzersiz güzellikte bir ruhsun sen. İyi ki varsın mutlu yılların olsun. Beraber nice ilklere, maceralara, güzel anılara. Seni seviyorum." diyen güzel spikere Şerifoğlu'ndan "Ben de seni çok..." cevabı geldi.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu, spiker Merve Dinçkol'la aşkını ilan etti
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu, spiker Merve Dinçkol'la aşkını ilan etti
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu, spiker Merve Dinçkol'la aşkını ilan etti
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu, spiker Merve Dinçkol'la aşkını ilan etti
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Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu - Son Dakika
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