Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu

O Ses Türkiye yarışmasıyla ekran serüvenine başlayan, Kırmızı Oda dizisiyle oyunculuktaki yeteneğini kanıtlayan Feyyaz Şerifoğlı, Camdaki Kız dizisiyle yerini büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dizide çapkın Sedat rolünü canlandıran Şerifoğlu'nu gerçek hayatta yalnız görüyorduk.

GÖNLÜNÜ GÜZEL SPİKERE KAPTIRDI

Kalbi bir süredir boş olan Feyyaz Şerifoğlu ünlü spiker Merve Dinçkol'la şaka kapılarını açtı. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol aşk paylaşımı yaptı. Kanal D Ana Haber spikeri Dinçkol sevgilisinin doğum gününü birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak kutladı.

"SENİ SEVİYORUM"

Dinçkol sevgilisi için romantik bir de not yazdı. "Varlığınla tüm kalbime dokunan benzersiz güzellikte bir ruhsun sen. İyi ki varsın mutlu yılların olsun. Beraber nice ilklere, maceralara, güzel anılara. Seni seviyorum." diyen güzel spikere Şerifoğlu'ndan "Ben de seni çok..." cevabı geldi.