Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi - Son Dakika
Üye Girişi

Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi

26.08.2022 10:40

Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' adlı programına konuk olan Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, özel hayatıyla ilgili şaşırtan bir itirafta bulunarak babasını hiç tanımadığını açıkladı. Güzel oyuncunun konuşurken zorlanması dikkatlerden kaçmadı.

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla ekranlara gelen ve haberlere konu olmuş insanların hikayelerinin ünlü isimlere "Sen olsan ne yapardın?" sorusuyla yöneltildiği "Empati" programına Burcu Biricik konuk oldu.

AİLE HİKAYESİ İZLEYENLERİ ŞAŞIRTTI

Hem güzelliği hem de oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Burcu Biricik'in duygusal aile hikayesi gün yüzüne çıktı. Ahmet Mümtaz Taylan, Türkiye'nin konuştuğu 18 yaşında öldürülen Zehra Bayır'ın hikayesini paylaşırken Burcu Biricik'e "Zehra Babasından yardım istemeli miydi?" sorusunu yöneltti.

Konuşurken sesi titredi! Burcu Biricik'in duygusal aile hikayesi gün yüzüne çıktı

"BABAMLA TANIŞMIYORUM"

Başarılı oyuncu, "İstemeliydi... Ben de istemezdim, büyük ihtimal... Yani o zamana kadar yoksan ve ben bu yaşıma kadar bir şekilde yaşam savaşı verip kendi kendime bir şekilde... 'Neredeysen orada kal' derdim. Ben babamla tanışmıyorum... Şimdi öyle değil, şimdi herkesi anlamaya çalışıyorum. Hayat ona da bir şey getirmiştir, öylesini tercih etmiştir, başka bir yola girmek zorunda kalmıştır. Bunların hepsiyle kabullenip yola devam ediyorsun. Ben olsam ben de yardım istemeyebilirdim" dedi.

Konuşurken sesi titredi! Burcu Biricik'in duygusal aile hikayesi gün yüzüne çıktı

SESİ TİTREDİ

Güzel oyuncunun babası hakkında konuşurken gözlerinin dolması ve sesinin titremesi dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR
500
Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik hayatı ve biyografisi nedir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli? Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik hayatı ve biyografisi nedir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli?

Ahmet Mümtaz Taylan, Burcu Biricik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:40 Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 11:03:50. #1.12#
SON DAKİKA: Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement