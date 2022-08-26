Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla ekranlara gelen ve haberlere konu olmuş insanların hikayelerinin ünlü isimlere "Sen olsan ne yapardın?" sorusuyla yöneltildiği "Empati" programına Burcu Biricik konuk oldu.

AİLE HİKAYESİ İZLEYENLERİ ŞAŞIRTTI

Hem güzelliği hem de oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Burcu Biricik'in duygusal aile hikayesi gün yüzüne çıktı. Ahmet Mümtaz Taylan, Türkiye'nin konuştuğu 18 yaşında öldürülen Zehra Bayır'ın hikayesini paylaşırken Burcu Biricik'e "Zehra Babasından yardım istemeli miydi?" sorusunu yöneltti.

"BABAMLA TANIŞMIYORUM"

Başarılı oyuncu, "İstemeliydi... Ben de istemezdim, büyük ihtimal... Yani o zamana kadar yoksan ve ben bu yaşıma kadar bir şekilde yaşam savaşı verip kendi kendime bir şekilde... 'Neredeysen orada kal' derdim. Ben babamla tanışmıyorum... Şimdi öyle değil, şimdi herkesi anlamaya çalışıyorum. Hayat ona da bir şey getirmiştir, öylesini tercih etmiştir, başka bir yola girmek zorunda kalmıştır. Bunların hepsiyle kabullenip yola devam ediyorsun. Ben olsam ben de yardım istemeyebilirdim" dedi.

SESİ TİTREDİ

Güzel oyuncunun babası hakkında konuşurken gözlerinin dolması ve sesinin titremesi dikkatlerden kaçmadı.