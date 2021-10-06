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Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, Sedat ve Cana'yı konuşurken yakalıyor - Son Dakika

Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, Sedat ve Cana'yı konuşurken yakalıyor

06.10.2021 08:02

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi Camdaki Kız'ın 14. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Eşi Nalan'la yakınlaşmasına rağmen yasak aşkı Cana'dan vazgeçemeyen Sedat, bu sefer yakalanıyor. Gece yarısı aradığı Cana'ya "Bazen belli edemesem de seni çok seviyorum" derken Nalan her şeyi duyuyor.

Başrollerin Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Camdaki Kız, yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin 14. bölümünün 2. fragmanında ise Sedat, Cana'ya aşkını ilan ederken eşine yakalanıyor.

SELEN VE SEDAT TARTIŞIYOR

Şoför olarak işe başlayan Hayri, Nalan'a bir hediye veriyor. Öte yandan Sedat, ablası Selen'e kendisine yaptığı iyilikleri babasının gözüne girmek için yaptığını söyleyerek tartışıyor.

Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor

SEDAT, CANA'YA AŞKINI İLAN EDİYOR

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, kızı Nalan'ı zorlamaya devam ediyor. Nalan ise eşi Sedat ile romantik anlar yaşıyor. Ancak gece yarısı yasak aşkı Cana'yı arayan Sedat, "Bazen belli edemesem de seni çok seviyorum. Senden önemli hiçbir şey yok bu hayatta" diyor. Balkonda konuşan Sedat Nalan'a yakalanıyor.

Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp krizi geçiren Rafet'in hayatını kurtaran Hayri'ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar. Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride'den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat'a otelde beklenmedik bir sürpriz yapar.

Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor
Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor
Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor
Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, Sedat ve Cana'yı konuşurken yakalıyor
Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, Sedat ve Cana'yı konuşurken yakalıyor

Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, Sedat ve Cana'yı konuşurken yakalıyor - Son Dakika Magazin


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