Camdaki Kız ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanları yayınlandı

Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi gibi oyuncuların oynadığı Camdaki Kız dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Trt1 ekranlarında yayınlanmakta olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Rafet, görüntüleri izlemenin ardından soluğu Cana'nın evinde alır. Cana'ya haddini bildirmek isteyen Rafet, Cana'yı kızını örnek vererek uyarıyor. Rafet'in karşısında utanan Cana, Nalan'a yaptıkları ihaneti düşünüyor. Bu sırada Cana'yı arayan Sedat babasının orada olduğunu bilmeden rahat rahat konuşuyor. Sonunda Cana bu ilişkiyi bitirme kararını açıklıyor.

Selen'in şirketin başına geçeceğini Levent'e söylemesiyle sırlar ortaya çıkıyor. Levent, görüntüleri kendisinin yayınlattığını itiraf eder. Levent'in kardeşine karşı yaptığı bu hamleye öfkelenen Selen, Rafet'e her şeyi itiraf etmek ister. Ancak Levent'in bebek yalanı tehdidiyle karşı karşıya kalır. Feride, Nalan ve Sedat'ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan'ı atamaz. Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride'ye sorular sorar. Rafet'in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak evlatlarını yine bir sürpriz bekler.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Sedat'ın ortadan kaybolmasının ardından Rafet, Feride ile Nalan'ın yanında olduklarına dair bir konuşma yapar. Ancak Feride yine Rafet'e ters bir cevap verir. Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Cana ile bu düşüncelerini paylaşır. Cana'nın ise çok başka problemleri vardır.

Muzo'nun artık duruma el atması gerekir ve önce Cavit'in yanına gider. Sonrasında iseNalan'a gerçekleri anlatmaya karar verir.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba Oruç'tan haber alınamaması İskenderiye'de hızla yayılmıştır. Haberin üzerine Kılıç Bey, Baba Oruç'u ve leventlerini bulması için Hızır Reis ve Niko'ya destek olmuş; Şahin Bey ve tayfasıyla beraber deryalarda Baba oruç ve leventlerinden bir iz bulmak için yelken açmışlardı.

Baba Oruç ve leventleri, kendilerine kurulan tuzakları püskürtmüş fakat en sonunda ıssız kayalıklarda Pietro'nun gönderdiği acımasız savaşçılar tarafından kıstırılmış ve üzerlerine oklar çekilmişti. Baba Oruç ve leventler bu kıskaçtan nasıl çıkacaklardır?

Hızır Reis, Baba Oruç'un düştüğü darboğazı uzaktan görmüş ve yardım etmek için harekete geçmek istemişti. Ancak Şahin Bey engel olmuştu. Hızır Reis, Şahin Bey engelini geçerek Oruç ağasının yardımına yetişebilecek midir?

Deryalarda ölüm kalım mücadelesi verilirken Oruç'un kaybolduğunu öğrenen Despina, Isabel'I suçlamaktadır. Despina'ya göre Isabel evliliklerini kıskanmış ve Oruç'u elinden almak için her yolu denemiş ama başarılı olamayınca da Oruç'un canına kast etmiştir. Kendi zihnini bu şekilde doldurarak hanı basan Despina, Isabel'e el kaldırmıştır.