Can Bonomo'nun oğlu Roman'ın babasına 'Can' diye seslenmesi eleştirilere neden oldu - Son Dakika
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Can Bonomo'nun oğlu Roman'ın babasına 'Can' diye seslenmesi eleştirilere neden oldu

Can Bonomo\'nun oğlu Roman\'ın babasına \'Can\' diye seslenmesi eleştirilere neden oldu

Can Bonomo ve Öykü Karayel'in oğlu Roman'ın bir video paylaşımında babasına 'Can' diye seslenmesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Can Bonomo ise eleştirilere yanıt vererek oğlunun kendisine bazen 'Can', bazen de 'Bono' diye seslendiğini ve bunun düzeltmeye gerek olmadığını belirtti. Bonomo, oğlunun saygılı ve ince ruhlu bir çocuk olduğunu ve onu çok sevdiğini söyledi.

26.05.2024 21:14
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Can Bonomo ve Öykü Karayel'in oğlu Roman videoda babasına 'Can' diye seslenince sosyal medyada şarkıcıya eleştiri yağdı.

Can Bonomo kendisine yapılan eleştirilere yanıt vererek yine adından söz ettirdi.

Başarılı şarkıcı "Üç yaşındaki oğlum, annesinin yanında bana bazen "Can", müzisyen arkadaşlarımın yanında ise bazen "Bono" diye sesleniyor. Öyle duyuyor çünkü. Düzeltmeye gerek duymuyorum.

Yaşına göre oldukça saygılı ve ince ruhlu bir çocuk. Onu her şeyden çok seviyorum. Allah korusun bizi" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Can Bonomo'nun oğlu Roman'ın babasına 'Can' diye seslenmesi eleştirilere neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Can Bonomo'nun oğlu Roman'ın babasına 'Can' diye seslenmesi eleştirilere neden oldu - Son Dakika
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