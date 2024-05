Can Bonomo\'nun oğlu Roman\'ın babasına \'Can\' diye seslenmesi eleştirilere neden oldu

Magazin

Can Bonomo ve Öykü Karayel'in oğlu Roman videoda babasına 'Can' diye seslenince sosyal medyada şarkıcıya eleştiri yağdı.

Can Bonomo kendisine yapılan eleştirilere yanıt vererek yine adından söz ettirdi.

Başarılı şarkıcı "Üç yaşındaki oğlum, annesinin yanında bana bazen "Can", müzisyen arkadaşlarımın yanında ise bazen "Bono" diye sesleniyor. Öyle duyuyor çünkü. Düzeltmeye gerek duymuyorum.

Yaşına göre oldukça saygılı ve ince ruhlu bir çocuk. Onu her şeyden çok seviyorum. Allah korusun bizi" dedi.