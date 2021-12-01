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Cani baba, 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Ezgi Mola ateş püskürdü: Biz burada adalet arıyoruz - Son Dakika

Cani baba, 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Ezgi Mola ateş püskürdü: Biz burada adalet arıyoruz

01.12.2021 09:54
Cani baba, 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Ezgi Mola ateş püskürdü: Biz burada adalet arıyoruz

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 aylık bebeğini acımasızca döven Yunus Göç'e adeta öfke kustu. Yaşanan olaya ateş püsküren Mola, "Suçluya ceza verin diye g..ümüzü yırtıyoruz. Vah ya yazık" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Göç'ün, 3 aylık bebeği Cihan Göç'ü dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük yankı buldu. Anne Semra Göç'ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına cani babanın minik bebeği acımasızca dövdüğü anlar yansıdı. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan baba, tutuklandı.

"ALLAH'IN BELASI HERİF"

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola da duruma sessiz kalamadı. Twitter hesabından Gaziantep'te olaya tepki gösteren oyuncu, "Allah'ın belası herif kundaktaki çocuğa tekme tokat giriyor biz de tutuklansın diye # yapıyoruz! Vay be! Davulla zurnayla adliyeden çıkardığınız şerefsizler var! Biz burada adalet arıyoruz! Suçluya ceza ver diye g..ümüzü yırtıyoruz! Vah yaa! Yazık yazık yazık" dedi.

Acımasız baba, 3 aylık bebeğini dövdü! Ezgi Mola ateş püskürdü: Biz burada adalet arıyoruz

3 AYLIK BEBEĞİNE ŞİDDET UYGULADI

Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yunus Göç isimli şahıs, 28 Kasım 2021 Pazar akşamı 3 aylık bebeği Cihan Göç'ü öldüresiye darbetti. Olay anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ülke genelinde tepkiler çığ gibi büyürken, bebeğini darbeden cani baba Yunus Göç tutuklandı.

Acımasız baba, 3 aylık bebeğini dövdü! Ezgi Mola ateş püskürdü: Biz burada adalet arıyoruz

ANNE: EŞİM, BEBEĞE UZUN SÜREDİR ŞİDDET UYGULUYORDU

Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz bebek hayati tehlikeyi atlatırken anne Göç, korku dolu anları anlattı. Eşinin bebeğine uzun süredir şiddet uyguladığını söyleyen Göç, bebeğin babasının kucağındayken hep ağladığını belirtti. Kendisini suçlamaması için o anları gizlice kayda aldığını ifade eden Göç, "Çocuğu severken de 'Oy seni annen mi dövdü' diyordu" dedi.

Cani baba, 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Ezgi Mola ateş püskürdü: Biz burada adalet arıyoruz

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Son Dakika Magazin Cani baba, 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Ezgi Mola ateş püskürdü: Biz burada adalet arıyoruz - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Cani baba, 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Ezgi Mola ateş püskürdü: Biz burada adalet arıyoruz - Son Dakika
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