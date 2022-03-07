Canlı yayında büyük gaf! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya ayı benzetmesi - Son Dakika
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Canlı yayında büyük gaf! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya ayı benzetmesi

07.03.2022 20:34

Katıldığı canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın kıyafetini yorumlayan Ebru Şancı, Sarıkaya'nın burnundaki piercing'i sert bir dille eleştirdi. Şancı, "Ben giymem, sen giymezsin o giymiş. Şu burnundaki ne ayılar gibi. Ben çocukken ayı oynatırlardı. Bu ne burunda hızma bu?" dedi.

Ünlü oyuncu Seranay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir kuaförden çıkarken görüntülenmiş ve beyazlar içindeki 75 bin TL'lik kombinle gündem olmuştu. Oyuncu, septum piercing'i ve halka küpelerinin yanı sıra örgüsüne taktırdığı saç piercing'leriyle de dikkat çekti.

EBRU ŞANCI KOMBİNİ BEĞENMEDİ

Galatasaray'ın oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, konuk olduğu 2. Sayfa programında Serenay Sarıkaya'nın kombinini eleştirdi.

OLAY YARATACAK AYI BENZETMESİ

Oyuncunun burnundaki piercing'e takılan Şancı, "Ben giymem, sen giymezsin o giymiş. Şu burnundaki ne ayılar gibi. Ben çocukken ayı oynatırlardı. Bu ne burunda hızma mı bu?" ifadelerini kullandı.

Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya hakkında olay yaratacak ayı benzetmesi
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Son Dakika Magazin Canlı yayında büyük gaf! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya ayı benzetmesi - Son Dakika


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