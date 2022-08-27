Hakan Ural canlı yayında tutuklanan Gülşen'i topa tuttu: Maşa gibi kullanılıyorsun - Son Dakika
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Hakan Ural canlı yayında tutuklanan Gülşen'i topa tuttu: Maşa gibi kullanılıyorsun

27.08.2022 10:52

Gülşen'in tutuklanması hakkında konuşan Hakan Ural, "Sen direk insanların inançlarını aşağılıyorsun. Senin trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada gündem olan bu sözler üzerine Ural'ı eleştiren kullanıcılar "Asker kaçakları yorum yapmasın" dedi.

Nisan ayında verdiği konserinde İmam Hatiplilerle ilgili söylediklerinde dolayı hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, önceki akşam ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Gülşen'in cezaevine gönderilmesini destekleyen Hakan Ural ise yorumculuğunu yaptığı Neler Oluyor Hayatta programında söylediklerinden dolayı Twitter'da gündem oldu.

"SENİ MAŞA GİBİ KULLANIYORLAR"

Canlı yayında Gülşen hakkında konuşan Hakan Ural, şunları söyledi: "İmam Hatipten mezun olanlar ya da İmam Hatipliler sapıktırı tartışıyorsa bu ülke biz bitmişiz. Sen direk insanların inançlarını aşağılıyorsun. Senin trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun. Onların işine gelen marjinal, faşist düşünceye hizmet ettiğin için seni trend yapıyorlar. Sen ne zannediyorsun?"

Hakan Ural'ın tutuklanan Gülşen için tartışma çıkaracak sözler: Maşa gibi kullanılıyorsun

"TAHRİK EDİCİ HAKARETTE BULUNUYORSUN"

İnsanların inançlarıyla niye bu kadar alay ederek teşbih yapıyorsunuz? Delirdiniz mi siz ya? Bu işin sonu facia. Birileri İmam Hatiplilere hakaret etmiş, mağdur net ortada duruyor. Bunlar olurken açılan tag ise 'İmamhatiplerkapatılsın'. Niye? İmam Hatipten de yanlış insan çıkabilir. Niye genelliyorsun? İşine gelince de 'genellemeye yapmayın' diyerek ayağa kalkıyorsun. Kuruma ve kurumdaki kişilere tahrik edici hakaret var. Sen gidip 'sapık' diyorsun."

TEPKİ ÇEKTİ

Hakan Ural'ın yayındaki sözleri kısa sürede gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Trend listesine giren Ural'ı askerlik yapmaması üzerinden eleştiren kullanıcılar, "Asker kaçağı Hakan Ural, ekranda hukuk dersi veriyor" yorumunu yaptı.

İşte gelen bazı yorumlar...

Hakan Ural'ın tutuklanan Gülşen için tartışma çıkaracak sözler: Maşa gibi kullanılıyorsun
Hakan Ural'ın tutuklanan Gülşen için tartışma çıkaracak sözler: Maşa gibi kullanılıyorsun
Hakan Ural'ın tutuklanan Gülşen için tartışma çıkaracak sözler: Maşa gibi kullanılıyorsun
Hakan Ural'ın tutuklanan Gülşen için tartışma çıkaracak sözler: Maşa gibi kullanılıyorsun

GÜLŞEN İFADE VERDİ

Konserindeki "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözünden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, evinde gözaltına alındıktan sonra savcıya ifade verdi. Şarkıcı, ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

Hakan Ural'ın tutuklanan Gülşen için tartışma çıkaracak sözler: Maşa gibi kullanılıyorsun

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen'in Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

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Son Dakika Magazin Hakan Ural canlı yayında tutuklanan Gülşen'i topa tuttu: Maşa gibi kullanılıyorsun - Son Dakika


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