Esra Erol'un programına katılan Gülay Pazarlı isimli kadın, kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını öne sürdü. Yayında eşi ile yüzleşen Pazarlı, stüdyoda kendinden geçerek kocasına isyan etti.
Gülay Pazarlı'nın herkesin yüreğini dağlayan sözleri sonrasında sıra görüntülü bağlantı ile yayına katılan kocasına geçti. Karısının isyanını umursamayan kocanın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek girmesi pes dedirtti.
Bu sözler üzerine daha da sinirlenen Gülay Pazarlı çileden çıktı. Pazarlı, "Bu reklamı çok sever, bal satıyor ya ondan dolayı reklam yapıyor" dedi.
Yayın sonrası sosyal medya bu diyaloğu konuştu. Kullanıcılar paylaşımlarında"Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözünü tiye aldı.
Son Dakika › Magazin › Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar - Son Dakika Magazin