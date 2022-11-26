Yargı dizisinin başrolü Pınar Deniz'den büyük gaf: Ezan çalıyor - Son Dakika
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Yargı dizisinin başrolü Pınar Deniz'den büyük gaf: Ezan çalıyor

26.11.2022 15:20

Çekim için gittikleri yerde trafiğe takılan Yargı dizisinin başrol oyuncuları, sete yetişmek için ara sokaklardan yürüme kararı aldı. O esnada canlı yayın açan Uğur Aslan ise ekip arkadaşlarıyla sohbet etti. Ezanın okunduğunu duyunca araya giren Pınar Deniz, "Ezan çalıyor" gafıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Yargı dizisinin başrol oyuncuları Mehmet Yılmaz Ak, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Uğur Aslan çekim için gittikleri yerde trafiğe takılınca tarihi yarımada sokaklarında dolaşmaya başladı. Setin kurulduğu yeri bulmaya çalışan oyunculardan Uğur Aslan ise eğlenceli anları kayda alırken hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

"EZAN ÇALIYOR"

Ekip arkadaşlarıyla yürürken ezanı duyan Pınar Deniz "Bir dakika ezan çalıyor" dedi. Yaptığı gafı fark eden oyuncu ağzını kapatarak "Çalıyor mu" diyerek kendisini düzeltti. O anları kayda alan Uğur Aslan ise tövbe estağfurullah" diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Deniz'in videosu kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Yargı dizisinin başrolü Pınar Deniz'den büyük gaf: Ezan çalıyor
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Pınar Deniz, Uğur Aslan, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı dizisinin başrolü Pınar Deniz'den büyük gaf: Ezan çalıyor - Son Dakika


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