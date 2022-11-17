Çekimlerine 45 gün ara verilen Arka Sokaklar dizisinin sağlık arasına girdiği duyuruldu - Son Dakika
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Çekimlerine 45 gün ara verilen Arka Sokaklar dizisinin sağlık arasına girdiği duyuruldu

17.11.2022 01:15
Çekimlerine 45 gün ara verilen Arka Sokaklar dizisinin sağlık arasına girdiği duyuruldu

Çekimlerine 45 gün ara verilen Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi olduğu açıklandı. Kanal D'den yapılan açıklamada, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor" ifadelerine yer verildi.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu projeleriarasında yer alan Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın çekimlerine 45 gün ara verildiği duyuruldu. Dizinin yapımcısı Erler Film'in Kanal D'den ödeme alamadığı iddia edildi.

ERLER FİLM 'ÖDEME YAPILMIYOR' İDDİALARINI YALANLADI

"Komiser Mesut" karakterini canlandıran Şevket Çoruh'un ayrılmasıyla reytingi düşen Arka Sokaklar'ın ekranlara veda edeceği öne sürüldü. Erler Film yetkilileri, kanaldan ödeme alamadıkları yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlarken Kanal D'den resmi açıklama geldi.

"SAĞLIK ARASI"

Açıklamada yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği belirtilerek, ""Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da çekimler durduruldu Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da çekimler durduruldu

Türker İnanoğlu, Arka Sokaklar, Erler Film, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çekimlerine 45 gün ara verilen Arka Sokaklar dizisinin sağlık arasına girdiği duyuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekimlerine 45 gün ara verilen Arka Sokaklar dizisinin sağlık arasına girdiği duyuruldu - Son Dakika
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