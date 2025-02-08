Cem Karaca Anısına Unutulmaz Konser - Son Dakika
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Cem Karaca Anısına Unutulmaz Konser

Cem Karaca Anısına Unutulmaz Konser

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock müziğinin efsanevi ismi Cem Karaca anısına düzenlediği konserde, eski solisti Göksel Doğançay sahne aldı. Konsere katılanlar, Karaca’nın eserleriyle duygu dolu anlar yaşadı.

08.02.2025 11:24  Güncelleme: 11:28
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock müziğinin unutulmaz ismi Cem Karaca anısına özel bir konser düzenledi. Büyük usta Karaca'nın eski solistlerinden Göksel Doğançay söylediği eserleriyle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleşen konsere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Davetliler, Cem Karaca'nın hafızalara kazınan eserleriyle duygu dolu anlar yaşarken, salonda büyük bir coşku hakimdi. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, gecede yaptığı konuşmada, Cem Karaca'nın yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı yüksek bir sanatçı olduğunu belirterek, "Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacağız. Büyük ustaları anmak, onların değerini hatırlatmak bizim görevimizdir. Biz bu şehirde geçmiş ile geleceğin köprüsünün kurulduğu bir hikayeyi hep birlikte yazıyoruz. Kültürümüzü yaşatamaz, geçmişten gelen değerlerimize sahip çıkamazsak, gelecek günlerde mutlu ve huzurlu bir ülkede yaşama şansımız olmaz" dedi.

Konser büyük beğeni topladı

Cem Karaca'nın solistliğini de yapmış olan Göksel Doğançay, "Denizli'de böyle anlamlı bir gecede sahne almak benim için büyük bir onur. Cem Karaca'nın mirasını yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser, unutulmaz anlara sahne olurken, seyirciler Doğançay'ı dakikalarca ayakta alkışladı.

Konser sonunda Başkan Çavuşoğlu, sanatçı Göksel Doğançay'a teşekkür plaketi takdim ederken, Denizli Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu özel konser, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Cem Karaca Anısına Unutulmaz Konser - Son Dakika

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