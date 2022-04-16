Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz - Son Dakika

13 Mayıs tarihinde bir dijital platformda yayınlanacak Erşan Kuneri dizisiyle son günlerde gündemde olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile nafaka davası devam ediyor.

"ÇOCUK VAR, ŞİMDİ OLMAZ"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'de oğlu Kemal ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilere poz veren Yılmaz, sorulara ise "Çocuk var, şimdi olmaz. Sonra konuşuruz" diyerek karşılık verdi.