Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz - Son Dakika
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Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz

16.04.2022 19:22

Erşan Kuneri dizisiyle uzun bir aradan sonra seyircisiyle buluşacak Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile devam eden nafaka davasıyla ilgili sorulara yanıt vermek istemedi. Oğluyla bir mekandan çıkan komedyen, "Çocuk var, şimdi olmaz. Sonra konuşuruz" diyerek gelen soruları geçiştirdi.

13 Mayıs tarihinde bir dijital platformda yayınlanacak Erşan Kuneri dizisiyle son günlerde gündemde olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile nafaka davası devam ediyor.

"ÇOCUK VAR, ŞİMDİ OLMAZ"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'de oğlu Kemal ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilere poz veren Yılmaz, sorulara ise "Çocuk var, şimdi olmaz. Sonra konuşuruz" diyerek karşılık verdi.

Oğluyla görüntülenen Cem Yılmaz soru almadı: Çocuk var, şimdi olmaz

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olmasını talep etmişti. Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil, Türk lirası olarak ödemek istemişti. Mahkeme de ünlü komedyenin talebini kısmen kabul ederek, 70 bin TL nafaka ödemesine karar vermişti.

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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz - Son Dakika


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