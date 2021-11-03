Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz

Ünlü komedyan Cem Yılmaz, "Rustem Batum Sohbetleri" adlı programa katıldı. Cem Yılmaz'a"anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 4 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala ve terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında ne düşündüğü soruldu.

"GİZEMLİ BİR SUÇU VARMIŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Yılmaz, ikilinin gizemli bir suçu varmış gibi gösterildiğini belirterek "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" dedi.

"BİR NETİCE ÇIKACAK GİBİ"

Yılmaz, "vatandaşın bu insanlara neden düşman olduğu" sorusuna ise "'Bu, Cem Yılmaz İlluminaticiymiş' gibi bir şey oluyor. Bu onun komik olmayan versiyonu. Çok trajik . Bu iş geldi, bir sınıra dayandı gibi. Bir netice çıkacak gibi" yanıtını verdi.