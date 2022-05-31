Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi

İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen iki ayrı görüntü sosyal medyada gündem oldu. İlk olarak gündüz vakti sahilde cinsel ilişkiye giren bir çift, yoldan geçen vatandaş tarafından görüntülendi. Günün ilerleyen saatlerinde ise yine Bebek'ten bir mide bulandıran görüntü daha internete düştü. Çırılçıplak şekilde banka uzanan bir kişinin elinde sigarasıyla oldukça rahat bir şekilde görüntülendiği video da sosyal medyada büyük tepki çekti. Skandal görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

CEM YILMAZ'DAN "BEBEK" GÖNDERMESİ

Sosyal medyada infiale neden olan görüntüler sonrası Cem Yılmaz bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından gönderi yayımlayan Yılmaz, Bebek Sahili'ne ait bir görsele yer veren Yılmaz, İzel'in Bebek adlı şarkısından sözler paylaştı. Ünlü komedyen paylaşımına şu notu düştü: "Çık güzelim çık ortaya çııık …aşktan saklanmakkkk ne demek…mutlulugun formülü çok açıııık ….bir seeen bir beeen…."