Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi - Son Dakika
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Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi

31.05.2022 21:43

İstanbul Bebek ilçesinde bir çiftin herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girmesi ve olaydan kısa bir süre sonra da başka bir kişinin çırılçıplak şekilde güneşlenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da yaşananlar sonrası soayal medya hesabından Bebek Sahili'nin fotoğrafını paylaşarak İzel'in Bebek adlı şarkısına ait sözleri paylaştı.

İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen iki ayrı görüntü sosyal medyada gündem oldu. İlk olarak gündüz vakti sahilde cinsel ilişkiye giren bir çift, yoldan geçen vatandaş tarafından görüntülendi. Günün ilerleyen saatlerinde ise yine Bebek'ten bir mide bulandıran görüntü daha internete düştü. Çırılçıplak şekilde banka uzanan bir kişinin elinde sigarasıyla oldukça rahat bir şekilde görüntülendiği video da sosyal medyada büyük tepki çekti. Skandal görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

CEM YILMAZ'DAN "BEBEK" GÖNDERMESİ

Sosyal medyada infiale neden olan görüntüler sonrası Cem Yılmaz bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından gönderi yayımlayan Yılmaz, Bebek Sahili'ne ait bir görsele yer veren Yılmaz, İzel'in Bebek adlı şarkısından sözler paylaştı. Ünlü komedyen paylaşımına şu notu düştü: "Çık güzelim çık ortaya çııık …aşktan saklanmakkkk ne demek…mutlulugun formülü çok açıııık ….bir seeen bir beeen…."

Bebek'te yaşanan olaylara Cem Yılmaz'dan şarkılı gönderme
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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'dan şarkılı 'Bebek sahili' göndermesi - Son Dakika


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