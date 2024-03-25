Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı - Son Dakika
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Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı

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Cem yılmaz, yeni gösterisinden elde edilen geliri Oyuncular Sendikası'na bağışladı. Sendika da bağışın ardından Yılmaz için bir teşekkür metni yayınladı.

25.03.2024 09:37  Güncelleme: 09:43
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Başarılı komedyen Cem Yılmaz, Tim Show Center'da sahnelediği 'Pek Yakında - Extr Act' adlı yeni performansından elde edilen geliri Oyuncular Sendikası'na bağışladı.

Bağışın ardından Yılmaz'a teşekkür eden Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "Sevgili üyemiz Cem Yılmaz'a tüm üyelerimiz ve meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Çok özel anların yaşandığı, hepimiz için çok kıymetli bir geceydi. Elini üzerimizden hiç çekmeyen, her zaman meslektaşlarıyla omuz omuza olan çok değerli üyemiz Özkan Uğur'u ise özlemle andık. Meslektaş adaylarımız, konservatuvar öğrencilerini de bu özel gecede ağırlamış olmanın sevinci içerisindeyiz. Dayanışmayla, güzel günlere" ifadelerine yer verdi.

Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı
Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı
Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı
Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası\'na bağışladı

Cem Yılmaz, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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