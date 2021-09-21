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Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış - Son Dakika

Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış

21.09.2021 17:32

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendi adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, kendisinin ve yakın çevresinin asla bu şekilde para istemeyeceğini belirterek takipçilerini uyardı.

Son günlerde ünlü isimler üzerinden yapılan dolandırıcılıklara Cem Yılmaz'ın ismi de karıştı. Sosyal medya hesabından takipçileri için uyarıda bulunan Cem Yılmaz, kendisinin ve çevresinin adına para isteyen kişilere karşı itibar edilmemesini söyledi.

"BEN CEM YILMAZ'IM" DİYEREK PARA İSTEDİLER

Dolandırıcıların restoran ve otel gibi mekanları arayarak kendi adına para talebinde bulunmasına isyan eden ünlü komedyen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi :

"Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayarak 'Kardeş, merhaba. Ben Cem Yılmaz'ım! Yok işte ben abisiyim. Zafer abinin selamı var. Kartım PIN'ini unuttum. Az sonra bizim yeğen gelecek, 1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum."

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Yaptığı paylaşım sonrası bazı kullanıcılardan eleştiriler alan Cem Yılmaz, bir sonraki tweet'inde ise şu ifadeleri kullandı:

"'Şimdi çaresizliği anlıyorum da, "Ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıver'e inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, DM vs. itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu. "

Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış

Cem Yılmaz, Medya, İsyan, Otel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış - Son Dakika
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