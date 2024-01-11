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Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti - Son Dakika
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Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi için biletler satışa çıktı. Biletlerin fiyatı 495 TL'den başlayıp VIP kısımda 4 bin 400 TL'ye kadar çıkıyor. Yılmaz'ın biletleri dakikalar içinde tükendi.

Cem Yılmaz\'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
11.01.2024 - 10:27,
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Filmlerinin yanı sıra gösteriyle de yıllara damga vuran başarılı komedyen Cem Yılmaz, gösterileriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz'ın en yüksek 4 bin 400 TL'ye satılan biletleri de kısa süre içinde bitti.

BİLETLER TÜKENDİ

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat'tan itibaren Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak. Ünlü ismin biletleri 495 TL'den satışa çıktı. Gösteriyi VIP kısımdan izlemenin maliyeti ise tamı tamına 4 bin 400 TL. Instagram hesabından şubat ve mart ayı için gösteri afişlerini paylaşan Yılmaz, biletlerin dakikalar içinde tükendiğini söyledi. Ünlü isim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Netflix'in 'Türkiye'de en çok izlenen 10 yapım' listesinde kendisinin 1. olduğunu gösterdiği bir kareyi yayınlayarak "Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş" dedi.

Cem Yılmaz yeni gösterisiyle dönüyor! Binlerce liraya satılan biletler dakikalar içinde tükendi
Cem Yılmaz yeni gösterisiyle dönüyor! Binlerce liraya satılan biletler dakikalar içinde tükendi
Cem Yılmaz yeni gösterisiyle dönüyor! Binlerce liraya satılan biletler dakikalar içinde tükendi
YORUMLAR (4)
  • Onur Bozkurt: Eko abisi kesin bilet almıştır ayrılmıyorlar zaten yalama cem kendini komedyen sanıyor Yanıtla 17 29
  • Oktay KUŞÇU: Akılsız insanlar alıyorlar Yanıtla 12 7
  • Ahmet usta halı tamircisi: 495 tl olan bileti alan galiba en arkada syakta kapı ardında mı seyrediyor ki ?? Yanıtla 8 2
  • Ali Cesur: Ağız da bir batman küfür ile komedyen ve gecinemiyoruz diyenler tarafından alınan 4.200? biletler bir başkadır benim memleketim Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti - Son Dakika
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