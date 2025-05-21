Çetin Altay: Babamın ünlü olduğumu görmesini çok isterdim

Çocukluk anılarından sinema kariyerine, aile dramlarından toplumdaki algıya kadar birçok konuda içten açıklamalarda bulunan Çetin Altay, Haber Bahane programında samimiyetiyle dikkat çekti.

ÇOCUKLUKTAN GELEN EĞLENCE RUHU

Altay, daha çocuk yaşlardayken çevresini eğlendiren biri olduğunu ifade ederek, sahnedeki enerjisinin temellerinin çok erken atıldığını dile getirdi. Eğlenceli kişiliğinin zamanla profesyonel oyunculuğa dönüştüğünü anlatırken, izleyiciyi hem güldürdü hem düşündürdü.

AİLE KAYIPLARIYLA GELEN HÜZÜN

Henüz 18 yaşındayken babasını kaybettiğini söyleyen Altay, bu kaybın hayatında derin izler bıraktığını belirtti. Annesinin de siroz nedeniyle vefat ettiğini anlatan başarılı oyuncu, yaşadığı duygusal travmaların sahne performansını nasıl etkilediğini içtenlikle paylaştı. Hüzünlü olduğu dönemlerde sahnede bambaşka birine dönüştüğünü söyleyen Altay, sanatla olan bağını duygusal boyutlarıyla anlattı.

ÇOCUKLUĞUNDAKİ İLK KAZANÇLA ALINAN KARPUZ

Oyunculuk kariyerine gelmeden önce çeşitli işlerde çalıştığını anlatan Altay, kazandığı ilk parayla karpuz aldığını ve bunun onun için çok özel bir anı olduğunu ifade etti. Sel felaketleri nedeniyle çocukluk fotoğraflarının büyük kısmının yok olduğunu paylaşarak nostaljik bir sızıya da değindi.

OFLU HOCA FİLMİNİN YANKILARI

Oflu Hoca karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Altay, filmde dinle asla dalga geçmediklerinin altını çizdi. Kamuoyundaki kimi yanlış algılardan yakındı: "Ülkenin bir kısmı beni gerçek bir hoca sanıyor, bir kısmı ise dinsiz zannediyor" diyen Altay, sabah namazına kalkan biri olduğunu söyleyerek kendisine yöneltilen önyargılara açıklık getirdi.

TİPLEMELERDEKİ KALIP YARGILARA TEPKİ

Televizyon filmlerinde sıklıkla olumsuz karakterlere hayat verdiğini belirten Altay, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. "Beni hâlâ tecavüzcü Coşkun'a benzetiyorlar" şeklindeki çarpıcı ifadesi, yaşadığı etiketlenme sorununa dikkat çekti.

LEMAN DERGİSİ VE ALTIOKLAR İLE GELEN KIRILMA NOKTASI

Kariyerindeki en önemli dönüm noktasının Leman dergisi sonrasında Mustafa Altıoklar ile yollarının kesişmesi olduğunu belirten Altay, bu sürecin sanat hayatını nasıl şekillendirdiğini detaylarıyla anlattı.

"BABAM YAŞASAYDI ONA GÜZEL BİR ARABA ALIRDIM"

Sözlerinin sonunda gözleri dolan Çetin Altay, en büyük pişmanlığının babasının ünlü olduğu zamanları görememesi olduğunu söyledi. "Yaşasaydı ona güzel bir araba alırdım" diyerek babasına duyduğu özlemi dile getiren Altay, duygusal anlatımıyla stüdyoda hüzünlü anlar yaşattı.