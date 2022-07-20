Ceza, 24 Temmuz'da Gebze'de sahneye çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ceza, 24 Temmuz'da Gebze'de sahneye çıkacak

20.07.2022 16:10
Ceza, 24 Temmuz'da Gebze'de sahneye çıkacak

Gebze Belediyesi'nin yaz konserleri, 24 Temmuz Pazar günü Ceza ile devam edecek.

Gebze Belediyesi'nin yaz konserleri, 24 Temmuz Pazar günü Ceza ile devam edecek.

Pop müziğin yetenekli ve genç ismi Bilal Sonses'in verdiği konserle start alan Gebze Belediyesi yaz konserlerinde sıra Ceza'ya geldi. Türk rap müziğinin önemli ve başta gelen isimlerinden olan Ceza'nın hayranlarını Gebze'de buluşturacak konser, 24 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Konser etkinliği çerçevesinde, 6 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Ekin Uzunlar konseri ve 13 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Haluk Levent konseri düzenlenecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşları, Mevlana Kapalı Pazar Yerinde düzenlenecek Ceza konserine davet etti. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Edremit'te bahçe yangını Edremit'te bahçe yangını Kocaeli'de tırın çarptığı yaya yaralandı Kocaeli'de tırın çarptığı yaya yaralandı
Kaynak: İHA

Gebze Belediyesi, Gebze, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ceza, 24 Temmuz'da Gebze'de sahneye çıkacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
16:00 Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...
14:59 Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı
11:16 Türkiye'nin taraftar haritasında Galatasaray rakiplerini açık ara geçti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tokalaştı
15:36 Sosyal medyada hayranının "Erşan Kuneri" paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi işgal eden teröristlere karşı operasyon sinyali verdi: İran ve Rusya ile PKK/YPG'ye karşı birleşiyoruz
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sel afeti yaşanırken tatilden dönmeyen İmamoğlu'na tepki gösterdi: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin
15:12 Sonuçlar belli oldu! Türkiye'de taraftarlar futbolu Twitter'den takip ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:16:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ceza, 24 Temmuz'da Gebze'de sahneye çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement