Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor

25.04.2022 08:57

Kendisinden 25 yaş küçük vokalisti Çağlar Ökten ile yedinci evliliğini yapan Seda Sayan'ın nikah sonrası öpüşme görüntüleri yayınlandı. Ünlü çiftin balayını Paris'te geçireceği öğrenildi.

7 Mayıs'ta Prag'da nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, yaşanan vize sorunları nedeniyle dün akşam İstanbul'da evlendi. Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturan ikilinin törenine sadece yakın arkadaşları katıldı.

BALAYINA PARİS'E GİDİYORLAR

Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor. Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesinin yanına gidecek.

Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in öpüşme videosu ortaya çıktı

ÖPÜŞME GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Seda Sayan'ın gözlerden uzak nikahından yeni görüntüler de ortaya çıktı. Gazete Magazin'de yer alan videoda nikahın ardından eğlenen Sayan ve Ökten'in öpüştüğü bir video sosyal medyada gündem oldu.

Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in öpüşme videosu ortaya çıktı
Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in öpüşme videosu ortaya çıktı
Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf
YORUMLAR
500
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçları protesto ediliyor (1) Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçları protesto ediliyor (1)

Çağlar Ökten, Seda Sayan, Evlilik, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
08:53 Ceylin ve Ilgaz arasında sular durulmuyor! Seçimde bulunması gereken Ilgaz nasıl bir karar verdi?
03:29 CHP'den "Kumpas çöktü" videosu: Tuncay Özkan'dan Enerji Bakanı'na görüntülü gönderme
08:41 Güncel döviz fiyatları! 25 Nisan'da dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:38 Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor
08:22 25 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:22 ABD medyası duyurdu: Yaptırımlarda sıra Putin'in gizli sevgilisinde
08:12 25 Nisan Pazartesi günü hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artıyor
08:04 Seren Serengil'den Hadise'ye Reza Zarrablı örf-adet yorumu
08:01 Sağlıkçılara saldırı, polisin silahıyla ateş açtı! Hastane savaş alanına döndü
08:00 6'lımasa cumhurbaşkanı adayını tanımladı: Uzlaşmacı, özgürlükçü, ahlaklı, liyakat sahibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 09:03:55. #1.13#
SON DAKİKA: Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement