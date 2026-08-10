Sır gibi saklıyordu! Cihangir Ceyhan’ın gizemli eşi ilk kez görüldü

“Yargı”, “Dengeler: Biri Olmak” gibi yapımlardaki performansıyla tanınan Cihangir Ceyhan, bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. 2019 yılında Fatma Ceyhan ile evlenen oyuncu, eşini bugüne kadar sosyal medya paylaşımlarında göstermemişti.

EŞİNE ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Cihangir Ceyhan, eşinin doğum gününde birlikte çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Böylece oyuncu, evliliğinden yıllar sonra eşiyle ilk kez bir karesini takipçileriyle paylaşmış oldu.

Ceyhan, fotoğrafın altına “En güzel yaşlara beraberce sevgilim” notunu düşerek eşinin yeni yaşını kutladı. Oyuncunun paylaşımı, özel hayatını gözlerden uzak tutması nedeniyle takipçilerinin dikkatini çekti.