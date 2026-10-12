Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı - Son Dakika
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Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı

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Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı
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Gonca Vuslateri, kızı Asya’nın doğumunun ardından Cihangir’den Sarıyer’deki orman manzaralı, geniş bahçeli bir eve taşındı. Eşi ve kızıyla doğayla iç içe yaşayan oyuncu, “Çocuğu ormanda yetiştiriyorum” diyerek yeni hayatını anlattı.

Gonca Vuslateri, kızı Asya’nın doğumunun ardından Cihangir’deki evinden ayrılarak Sarıyer’e taşındı. Eşi ve kızıyla orman manzaralı, geniş bahçeli bir evde yaşayan oyuncu, bu tercihini çocuğunun doğayla iç içe büyümesi için yaptığını anlattı.

Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı

“ÇOCUĞU ORMANDA YETİŞTİRİYORUM”

“Ömür Usta” dizisinde Nevra karakterini canlandıran Vuslateri, daha önce yaptığı açıklamada yeni yaşamından söz etmişti. Oyuncu, “Taşındım Sarıyer’e, ormanlara gittim. Bahçemde kunduz, tilki, sansar... Gittim ben gittim, çocuğu ormanda yetiştiriyorum ben” ifadelerini kullanmıştı.

Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı
Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı

KIZININ TOPRAKLA VE AĞAÇLARLA BÜYÜMESİNİ İSTİYOR

Yeni evinde bahçeyle uğraştığını belirten Vuslateri, taşınma kararında kızının yetişeceği ortamın etkili olduğunu dile getirmişti. Oyuncu, düşüncesini şu sözlerle açıklamıştı:

“Az yeşillik, çok kaldırım, bina değil de daha çok ormanlı bir yere geçtik, iyi geldi. Bahçeyle uğraşıyorum ben. Çocuk için önemli, lüks bir tanım olmasın ama kendi ekonomik durumumla ilgili böyle ağaçla, toprakla vakit geçirebileceği şeyleri isterim.”

Gonca VuslateriÖmür UstaCihangirMagazinSarıyerOrmanaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Cihangir de çok fazla LGBT sempatizanı var önünden bile geçmek istemiyorum . 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı - Son Dakika
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