Cinsellik İtirafıyla Ağızları Açık Bıraktı! - Son Dakika

İngiltere'de yaşayan oyuncu ve müzisyen Serel Yereli, yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Daha önce, "Lezbiyen bir ilişki yaşamak isterdim" diyerek dikkat çeken Yereli, bu kez jartiyerli pozlarıyla çok konuşuldu.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Klip çekimi için seksi pozlar veren Yereli, Türk takipçilerinden gelen yorumlardan sonra sinirlerine hakim olamadı.

"ŞARKI CİNSELLİK ÜZERİNE"

Serel Yereli şarkının cinsellik üzerine olduğu için doğal olarak klibin de böyle olduğunu anlattı. Ünlü isim "Şarkının konusu seks ve cinsellik zaten" şeklinde konuştu.

KÜFÜR ETTİ!

Serel Yereli "Türkiye beynimi s..ti" şeklinde konuşarak herkesi şoke etti.

Yereli açıklamasında devamında "Seksüel problemlerimi anlattım. Bu problemler Türkiye'den kaynaklıydı" dedi.

SEREL YERELİ KİMDİR?

19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Buse Serel Yereli'dır. İngilizce öğretmeni olan annesinin adı Elif Yereli'dir. Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçmiş. Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaktadır. Şarkı söylemeye 4 yaşında başlamıştır.

Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisiğı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada "Serel'in Uzay Gemisi" adlı projesi ödül kazanmış.

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir.

Craft Atölye bünyesinde oyunculuk eğitimleri aldı. Daha sonra oyuncu Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi aldı.

Serel Yereli, 2016 yılında "Bodrum Masalı" adlı dizide rol almıştı.

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