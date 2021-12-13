Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi

Moda yarışması olan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmasıyla bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Ameliyattan sonra 'Doruk' ismini alan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşırttı.

''YAKIŞIKLI AĞABEYİM''

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Doruk Doğrusöz'ün her paylaşımı gündem olmaya devam ediyor. Dövmeleri ve pozları ile dikkat çeken Doğrusöz'ün fotoğraflarının altına takipçileri tarafından, "Yakışıklı ağabeyim" yorumları yapılıyor.

Doruk Doğrusöz verdiği bir röportajda 5 yaşında iken dedesinin tıraş takımlarıyla oynadığını ve yüzüne köpük sürdüğünü söylemişti.

İşte Doruk Doğrusöz'ün son hali;