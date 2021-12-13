Üye Girişi
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi

13.12.2021 09:20
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bir dönemin fenomen moda yarışması olan İşte Benim Stilim ile tanınan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Ameliyattan sonra 'Doruk' ismini kullanmaya başlayan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Moda yarışması olan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmasıyla bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Ameliyattan sonra 'Doruk' ismini alan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşırttı.

''YAKIŞIKLI AĞABEYİM''

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Doruk Doğrusöz'ün her paylaşımı gündem olmaya devam ediyor. Dövmeleri ve pozları ile dikkat çeken Doğrusöz'ün fotoğraflarının altına takipçileri tarafından, "Yakışıklı ağabeyim" yorumları yapılıyor.

Doruk Doğrusöz verdiği bir röportajda 5 yaşında iken dedesinin tıraş takımlarıyla oynadığını ve yüzüne köpük sürdüğünü söylemişti.

İşte Doruk Doğrusöz'ün son hali;

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi

neslihan doğrusöz, Doruk Doğrusöz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeğenini 09:17 Yeğenini "sonun Başak Cengiz gibi olacak" diye tehdit eden dayı tutuklandı
Milyonların gözü bugünkü son toplantıda! Asgari ücret zammında heyecanlandıran formül masada 09:08 Milyonların gözü bugünkü son toplantıda! Asgari ücret zammında heyecanlandıran formül masada Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman iddia etti: Oğuzhan oyuna girmek istemedi 08:16 Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman iddia etti: Oğuzhan oyuna girmek istemedi Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem 08:10 Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz 19:07 Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi 17:55 Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! 17:17 TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!

Son Dakika Haberleri
09:20 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi
09:17 Son Dakika: Devleti vergi kaybına uğratan 51 kişilik suç örgütüne operasyon başlatıldı
09:16 Yeğenini "sonun Başak Cengiz gibi olacak" diye tehdit eden dayı tutuklandı
09:16 Visca, Süper Lig'de hayalini kurduğu takıma imzayı atıyor!
08:55 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu
08:42 Bakan Bilgin emeklilere müjde verdi: Maaşlarınızı düzelteceğiz
08:39 İstanbullular trafikte kaldı! Yağmurun etkisiyle yoğunluk her geçen saniye artıyor
08:30 Milyonlarca çalışanın kader günü: Asgari ücret bugün belli olacak
08:29 13 Aralık Pazartesi gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
08:06 Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, basın mensuplarına küfür edip el hareketi yaptı
Son Dakika: Devleti vergi kaybına uğratan 51 kişilik suç örgütüne operasyon başlatıldı Son Dakika: Devleti vergi kaybına uğratan 51 kişilik suç örgütüne operasyon başlatıldı         
09:18
Visca, Süper Lig'de hayalini kurduğu takıma imzayı atıyor! Visca, Süper Lig'de hayalini kurduğu takıma imzayı atıyor!         
09:16
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu         
08:17
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket         
18:42
Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke         
17:22
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 09:26:10. #1.12#
SON DAKİKA: Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement