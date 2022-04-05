Cinsiyet Değiştirmişti... İşte Benim Stilim Yarışmacısı Çılgına Döndü! - Son Dakika
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Cinsiyet Değiştirmişti... İşte Benim Stilim Yarışmacısı Çılgına Döndü!

05.04.2022 12:16
Cinsiyet Değiştirmişti... İşte Benim Stilim Yarışmacısı Çılgına Döndü!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla şöhrete kavuşan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirerek Doruk Doğrusöz adını almıştı. Bir dönem şarkıcı ve eski manken Sevda Demirel ile aşk yaşayan Doğrusöz, kendisi hakkında atılan bir başlık sonrası çılgına döndü. İşte detaylar...

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirip Doruk adını aldıktan sonra Sevda Demirel ile kısa süreli aşk yaşadı.

"HER ŞEY BELDEN AŞAĞI YAŞANMIYOR"

Sevda Demirel Söylemezsem Olmaz canlı yayınında "Her şey belden aşağı yaşanmıyor. Birbirimize destek oluyorduk" diyerek gündem yarattı.

O BAŞLIĞI GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Sevda Demirel'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, bir haber sitesinde "Sevgilisi kadındı" başlığını görünce çok sinirlendi.

"2 BEĞENİ ALACAKSINIZ DİYE!"

Yaşamına Doruk Doğrusöz olarak devam eden yarışmacı yapılan habere isyan ederek şunları söyledi:

"Evet ben cinsiyet değiştirdim ve Sevda Demirel ile tanıştım. Ne hadsizsiniz ne saygısızsınız. Yapacağınız haberi doğru yapın! 2 beğeni alacaksınız diye kimliğime saygısızlık yapmak ne küstahlıktır."

DORUK DOĞRUSÖZ KİMDİR?

Yeni tarzıyla dikkat çeken Doruk Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı İşte Benim İsimli yarışmada, dahil olduğu ilk gün jüri üyelerinden tam not alan ve hayatına dair söyledikleriyle iddialı bir rakip imajı çizen Neslihan Doğrusöz, reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.

2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Neslihan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.

Doruk Doğrusöz geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirmişti. Eski adı Neslihan Doğrusöz'dür.

SEVDA DEMİREL KİMDİR?

Sevda Demirel, (d. 28 Nisan 1972, Langen, Almanya) Türk manken, şarkıcı, sinema oyuncusu ve program sunucusudur.

Aslen Gaziantep'lidir. Almanya'da lisede okurken basketbol takımında idi. 16 yaşındayken anne ve babası boşandı, aynı yıl İstanbul'a geldi ve mankenlik yapmaya başladı.

Kuzey Irak da dahil çeşitli yerlerde 8 yıl sahnelerde şarkıcılık yaptı. Birkaç filmde oynadı. 1996 yılında Salih Güney ve Engin Koç ile birlikte "Otostop" filminin başrolünde oynadı.

Silikonlarının patlaması ve İki Kere Kiki adlı programda Hande Ataizi'ye attığı tokat gibi sansasyonel olaylarla gündeme gelmiştir. Sevda Gibi (2002), Sus (2005) ve Uyanma Vakti (2007) adlı albümleri vardır.

Cinsiyet Değiştirmişti... İşte Benim Stilim Yarışmacısı Çılgına Döndü!
Cinsiyet Değiştirmişti... İşte Benim Stilim Yarışmacısı Çılgına Döndü!
Cinsiyet Değiştirmişti... İşte Benim Stilim Yarışmacısı Çılgına Döndü!

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Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz, eski sevgilisi Sevda Demirel hakkında atılan başlığa tepki gösterdi! Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz, eski sevgilisi Sevda Demirel hakkında atılan başlığa tepki gösterdi!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cinsiyet Değiştirmişti... İşte Benim Stilim Yarışmacısı Çılgına Döndü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsiyet Değiştirmişti... İşte Benim Stilim Yarışmacısı Çılgına Döndü! - Son Dakika
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