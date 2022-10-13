Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son görüntüsü dikkat çekti - Son Dakika
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Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son görüntüsü dikkat çekti

13.10.2022 14:35

"İlişki Durumu Karışık" dizisiyle şöhrete kavuşan oyuncu Aybike Esin Tumluer, 2017'de cinsiyet değiştirmişti. Atlas Karan ismini alan oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi.

İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesi uzun süre gündemi meşgul etmişti.

ADINI "ATLAS KARAN" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Operasyon sonrası adını "Atlas Karan Tumluer" olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı.

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

AYBİKE ESİN TUMLUER KİMDİR, NEDEN ATLAS KARAN ADINI ALDI?

Aybike Esin Tumluer, 1988 yılında dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı.

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

2017 yılında vizyona giren 'Şansımı Seveyim' adlı Sinema filminin yanı sıra 'Her Şey Yolunda Merkez' ve 'İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer aldı. 'Sesli Güldüm' komedi programında ise, 'Kocasız Okşan' karakterine hayat verdi. 2017 yılında cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, Atlas Karan Tumluer ismini aldı.

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu
Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu
Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu
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Kaynak: Snob Magazin

Esin Tumluer, Operasyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son görüntüsü dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son görüntüsü dikkat çekti - Son Dakika
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