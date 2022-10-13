2017 yılında vizyona giren 'Şansımı Seveyim' adlı Sinema filminin yanı sıra 'Her Şey Yolunda Merkez' ve 'İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer aldı. 'Sesli Güldüm' komedi programında ise, 'Kocasız Okşan' karakterine hayat verdi. 2017 yılında cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, Atlas Karan Tumluer ismini aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son görüntüsü dikkat çekti - Son Dakika

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